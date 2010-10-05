Азаров вважає за необхідне збільшити товарообіг з Естонією

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що необхідно збільшити товарообіг з Естонією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після зустрічі з головою естонського парламенту Ене ЕРГМА.

«Нам потрібно збільшити товарообіг між нашими країнами. Зараз він вимірюється десь 0,5 млрд. дол., а я думаю, що його перспектива значно вища», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що для України представляє інтерес інноваційний розвиток Естонії. «Нам потрібно подивитися, де можна вкласти свої капітали в Естонії. Ми вітатимемо такий обмін. Я думаю, що коло інтересів досить широке», - сказав прем`єр-міністр.

Зокрема, Україна зацікавлена у співпраці з Естонією в розвитку спільних проектів в галузі енергетики, транспортного сполучення і високих технологій.

М.АЗАРОВ висловив задоволення зустріччю з головою парламенту Естонії. «Цікава розмова про наші двосторонні відносини, про їх розвиток, про європейську перспективу України. Треба прямо сказати, що в Естонії є чому повчитися, наприклад, голосування тут здійснюється переважно не бюлетенями, а в електронному вигляді, податкова система також працює в електронному вигляді», - сказав прем`єр.

Як повідомив журналістам після брифінгу прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, під час зустрічі М.АЗАРОВ і Е.ЕРГМА, яка свого часу так само, як і прем`єр-міністр України, закінчила Московський державний університет, частину часу приділили спогадам про свої студентські роки, пригадавши, що, займаючись наукою після університету, обидва вони були невиїзними за радянських часів.

М.АЗАРОВ у відповідь на прохання Е.ЕРГМА пообіцяв, що в Києві буде вирішена проблема надання дозволу для організації культурного центру естонської громади, яка налічує в Україні до 4 тисяч чоловік.