Курс НБУ на 6 жовтня

Офіційний курс НБУ на 6.10.10 100 USD – 790.9900 (5 жовтня – 790.9900) 100 EUR – 1089.9842 (5 жовтня – 1084.0518) 10 RUR – 2.5989 (5 жовтня– 2.5938) Облікові курси банківських металів на 6.10.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-104865.50 (5 жовтня-104094.28) 961 XAG 10 Срібло-1759.16 (5 жовтня-1742.55) 962 XPT 10 Платина-132965.42 (5 жовтня131937.13) 964 XPD 10 Паладій-44770.03 (5 жовтня-44770.03)

Офіційний курс НБУ на 6.10.10 100 USD – 790.9900 (5 жовтня – 790.9900) 100 EUR – 1089.9842 (5 жовтня – 1084.0518) 10 RUR – 2.5989 (5 жовтня– 2.5938) Облікові курси банківських металів на 6.10.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-104865.50 (5 жовтня-104094.28) 961 XAG 10 Срібло-1759.16 (5 жовтня-1742.55) 962 XPT 10 Платина-132965.42 (5 жовтня131937.13) 964 XPD 10 Паладій-44770.03 (5 жовтня-44770.03)

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