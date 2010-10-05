ГОЛОВНЕ за 5 жовтня

Основні події сьогоднішнього дня



Фінанси



Уряд України планує Державний бюджет у 2011 році з дефіцитом 3,5% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Про це віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО повідомив сьогодні в Москві в ході інвестиційного форуму "Росія кличе"!, організованого "ВТБ Капітал".

"Ми мали дуже важку ситуацію. Уряд прийшов у квітні, не маючи бюджету - маючи дефіцит бюджету близько 15%. Нам вдалося швидко прийняти бюджет з дефіцитом 4,9% ВВП. Наступного року ми плануємо вийти на 3,5%. Це буде останній рік, коли ми матимемо такий великий дефіцит бюджету", - сказав С. ТІГІПКО.

За його словами, до цього підштовхує ситуація з зовнішніми боргами.

С. ТІГІПКО зазначив, що два роки тому Україна мала невеликий зовнішній борг близько 12% ВВП, і за цей час він потроївся. "До кінця року ми матимемо близько 40% ", - сказав він.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час зустрічі з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Домініком СТРОСС-КАНОМ, що проект закону про Державний бюджет на 2011 рік передбачає скорочення реального дефіциту до 3,4%.

Довідка УНІАН. Дефіцит Держбюджету у 2010 році запланований в сумі 54,095 млрд. грн., або 4,99% валового внутрішнього продукту (ВВП), у тому числі по загальному фонду - 30,338 млрд. грн., або 2,8% ВВП.

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Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 242 народних депутати з 423, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що на період підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні банки мають право відкривати рахунки УЄФА для здійснення до 30 листопада 2012 року операцій з продажу квитків та послуг, конвертації валюти, переказу коштів на рахунки за межі України, здійснення добровільних внесків та фінансування операційних витрат в Україні.

Закон набирає чинності з дня його опублікування і втрачає чинність 30 листопада 2012 року.

Національному банку України доручено у місячний строк з дня опублікування цього закону привести власні нормативно-правові акти у відповідність з вимогами цього закону.

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За оперативними даними, в січні-вересні 2010 року до бюджету Пенсійного фонду з усіх джерел фінансування надійшло 137,915 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні фонду, розміщеному на його офіційному сайті.

За даний період власні надходження ПФ зросли на 16,2%, або на 11,918 млрд. грн., порівняно з аналогічним періодом минулого року.

З державного бюджету на фінансування пенсійних програм надійшло 53,041 млрд. грн., що на 17,492 млрд. грн. більше, порівняно з відповідним періодом минулого року. За рахунок цих ресурсів забезпечена виплата пенсій і грошової допомоги з урахуванням їх підвищення понад 13,7 млн. пенсіонерів. Загальна сума витрат на пенсійні виплати та інші заплановані витрати склала 141,69 млрд. грн., що на 19,142 млрд. грн. більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За підсумками перерахунку мінімального розміру пенсії з початку року середній розмір пенсії збільшився з 1,033 грн. (на 1 січня 2010 року) до 1,104 грн. (на 1 липня 2010 року).

З 1 серпня перераховані пенсії 172 тис. пенсіонерів з числа інвалідів війни та учасників бойових дій. Сума додаткових коштів на виплату перерахованих пенсій склала понад 10,8 млн. грн.

З 1 жовтня у зв`язку із зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 723 грн. перераховано пенсії понад 12,8 млн. пенсіонерам. Сума додаткових витрат склала більш як 142,5 млн. грн.

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Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг має намір штрафувати страховиків, які не надають клієнтам повної інформації щодо умов надання фінансових послуг, а також ті страхові компанії, які перешкоджають посадовцям комісії у виконанні ними своїх обов`язків.

Про це йдеться у проекті розпорядження Держфінпослуг «Про узгодження проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг», розміщеному на сайті Держфінпослуг.

Зокрема, статті 41 і 43 Закону України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг» пропонується доповнити положеннями, що встановлюють відповідальність за ненадання споживачу фінансових послуг необхідної доступної, достовірної і своєчасної інформації про умови надання фінансових послуг, а також за створення перешкод для виконання посадовцями Держфінпослуг покладених на них обов`язків.

Планується, що розмір штрафу становитиме відповідно 200 і 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Валютний ринок



Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9410/7,9495, на 12:00 ціни зросли до 7,9470/7,9525. На час закриття торгів цінові рівні знизилися – 7,9430/7,9485 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2608/0,2612, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2617/0,2620. На час закриття ціни знизилися до рівня 0,2616/0,2618. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,3320 (-0,1831).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар стартували з позначки 1,3689/1,3691, а на 14:40 зросли до 1,3767/1,3769. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8655/10,8790, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,9430/10,9510. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні знизилися до 10,9335/10,9475.

Політика



Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наполягає на необхідності внесення змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на Всеукраїнських зборах юристів, які відбулися сьогодні в Києві.

Він вкотре позитивно оцінив рішення Конституційного Суду, яким відновлено дію Основного Закону від 1996 року, та наголосив на нагальній, обов`язковій вимозі й необхідності виконати це рішення.

«Виклики сьогодення спонукають нас до подальших редакційних змін Конституції, щоб вона стала тим маяком, що освітлює шлях до нашої мети: інтеграції України до європейського співтовариства», - підкреслив, зокрема, Президент.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що вже неодноразово заявляв про необхідність «реформування Конституції».

«Зараз настав час розпочати цей процес», - заявив він.

За словами Президента, він розглядає рішення КС як «каталізатор, що допоможе залучити суспільство до широкого діалогу щодо включення найкращих норм до нашої Конституції».

«Ця робота – наш обов`язок і зобов`язання перед українським народом. Ми не створюємо цей документ під тиском поточної політичної кон’юнктури чи на догоду будь-якій політичній силі», - також зазначив глава держави.

За словами В.ЯНУКОВИЧ, «результатом конституційної реформи має стати документ, підвладний часу, що захищатиме права усіх українців і забезпечить механізм перетворення нашої держави на по-справжньому демократичне суспільство у західному сенсі цього слова».

«Основний Закон має забезпечити ефективну систему державного управління, що унеможливить повернення безладу та нестабільності останніх п`яти років», - також висловив переконання Президент України.

При цьому він зазначив, що конституційний процес не може бути заполітизованим, а навпаки - має об`єднати усі верстви українського суспільства.

При цьому Президент висловив думку, що до процесу внесення змін до Конституції слід залучити й західних експертів.

«Цей процес має бути публічним і відкритим, щоб весь український народ розумів, які зміни ми пропонуємо внести до кінцевого документа», - резюмував глава держави.

Міжнародні відносини



Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що Білорусь веде переговори з Україною про будівництво на Чорному морі терміналів для прийому зрідженого газу.

Про це О.ЛУКАШЕНКО заявив на прес-конференції для російських журналістів, стенограма якої розміщена на офіційному сайті Президента Білорусі.

"Ви, напевно, знаєте, що "Газпром" уже лідируючі позиції втратив. Сьогодні і ми прямо заявляємо, що ведемо переговори про будівництво на Балтиці або на Чорному морі в Україні терміналів для прийому зрідженого газу. Розумієте, знову ж таки дурість. Нас лякають: "Північний потік", "Південний потік", відмовимося від транзиту через Білорусь. Не треба! Кажуть, закриємо під Смоленськом засув. Закривайте! Але ми в труби, що звільнилися, заведемо розріджений на Балтиці газ. 300 млн. доларів коштує завод, і запускаємо газ у ці труби. А вони куди йдуть? До Польщі, Німеччини, Чехії і далі. І якщо тут буде 150 доларів, а "Газпром" за 220 пропонує, ясно, на кого працюватимуть ці труби. Хоча б про це подумали елементарно. Те ж саме і по нафті", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі зазначив, що російське ВАТ "Газпром" втрачає першість на газовому ринку Європи.

"Газпром" сьогодні "шльопнувся" в Європі. Катар і Норвегія захопили першість у постачаннях газу. Зріджують, розріджують, продаючи по 167 доларів на спотових ринках. А нам з Росії обіцяють вже по 210. Кому потрібний ваш газ там? Так це "тупо" йде втрата ринку. Що, завтра Росія запустить казахський газ у свою трубу? Без цього не буде ЄЕП. А сьогодні йде тяганина. І ми поки що як сторонні спостерігачі в цьому. Адже чекаємо, коли домовиться Росія з Казахстаном. Нам це буде вигідно. Ми - транзитна країна. Через нас ідуть труби. Будь ласка, користуйтеся. Скоро ви багато чого відчуєте. Це поки що вам центральні ЗМІ товкмачать, що ви вирішуєте всі проблеми. Що у вас їх немає. Хоча, як люди досвідчені, ви, мабуть, знаєте, що "Газпром" уже лідируючі позиції втратив", - вважає він.

ПЕК



Департамент з питань нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Міністерства палива і енергетики прогнозує, що вартість російського газу, що імпортується, для України в 2011 році становитиме 245-270 дол. за 1 тис. кубометрів.

Про це йдеться в листі департаменту на ім`я міністра палива і енергетики Юрія БОЙКА, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, при розрахунку прогнозних показників департамент враховував збереження на 2011 рік знижки, передбаченої контрактними документами.

«На основі прогнозних цін на нафту і квартальних обсягів закупівлі газу середньорічна ціна газу, що імпортується, на кордоні Україна – Росія за контрактними умовами станом на 28 серпня і з урахуванням збереження в 2011 році знижки до ціни газу, ймовірно, буде в діапазоні 245-270 дол. за 1 тис. куб. м», – говориться в листі.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня ц.р. заступник голови правління "Газпрому" Валерій ГОЛУБЄВ заявив, що ціна на російський газ для України в четвертому кварталі 2010 року становитиме 250 доларів за тисячу кубометрів і в 2011 році залишиться в середньому на тому самому рівні.

21 квітня ц.р. у Харкові президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

25 серпня ц.р. прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Росією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. Глава уряду відзначив, що в першу чергу в контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, що Україна купує у Росії.

У свою чергу, глава російського уряду Володимир ПУТІН вважає, що Україна одержала достатню знижку на газ після підписання харківської угоди.

В інтерв`ю російській газеті «Комсомольская правда» від 31 серпня ц.р. він сказав: «Ми продаємо газ Україні за європейською ціною. А зараз ще зробили знижку – від європейської формули скинули 100 дол. Ну куди ще? І так досить».

Раніше український віце-прем`єр Сергій ТІГІПКО заявляв, що Київ влаштувала б ціна на російське паливо в 240-260 доларів, оскільки у такому разі внутрішні ціни на газ для українців можна було б не підвищувати. Проте, незважаючи на знижку, надану Росією, з 1 серпня 2010 року тарифи на природний газ для споживачів усередині України було підвищено на 50%. Крім того, аналогічне підвищення буде проведено в квітні 2011 року. С.ТІГІПКО пояснив підвищення внутрішніх цін на газ вимогами МВФ.

Транспорт



Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва пропонує запровадити кримінальну відповідальність за купівлю посвідчення водія або талона техогляду автомобіля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, про це заявив голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ.

При цьому він підкреслив, що відповідальність має нести не лише продавець документів, а й покупець.

«Це не просто підробка документів, це посягання на життя громадян. Адже несправний автомобіль або невправний водій можуть завдати шкоду життю та здоров’ю людини», - пояснив М.БРОДСЬКИЙ.

За його словами, наразі Держкомпідприємництво спільно з Міністерством внутрішніх справ працює над реорганізацією процедури отримання посвідчення водія. Видаватимуться права після здачі відповідних екзаменів у автошколах. Вони ж як заклад освіти нестимуть відповідальність за якість підготовки водіїв.

Технічний огляд автомобілів, за інформацією М.БРОДСЬКОГО, здійснюватиметься на ліцензованих станціях, обрати яку кожен водій зможе самостійно. Вартість техогляду буде чітко регламентована, а результати перевірки авто документуватимуться на відео з подальшим збереженням інформації.

«Ми нічого не вигадуємо. Це світова практика. Взяті найкращі аналоги в світі, щоб техогляд став засобом безпеки дорожнього руху», - наголосив голова Держкомпідприємництва.

Будівництво



Київ відновив управління 80% акцій Холдингової компанії «Київміськбуд».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови Київської міської адміністрації Олександр ПОПОВ після завершення позачергових зборів акціонерів «Київміськбуду».

Він зазначив, що операція з продажу 80% акцій "Київміськбуду" не була завершена і акції залишаються у власності киян.

«Проте місто було позбавлене можливості здійснювати стратегічне управління підприємством, оскільки органи управління холдингу працювали не на користь киян. У липні 2010 року відбулася спроба відібрати акції в міста Києва. Завдяки спільним зусиллям КМДА і правоохоронних органів, такі незаконні дії були своєчасно зупинені", - сказав О.ПОПОВ.

Він зазначив, що сьогодні відбулися збори акціонерів «Київміськбуду», на якому були обрані новий склад Наглядової ради, голова правління, Ревізійна комісія, а також новий реєстратор.

«Таким чином, ми відновили управління на цьому підприємстві», - підкреслив О.ПОПОВ.

Новим реєстратором стало ТОВ «Фінрєєстр» (м. Київ). На зборах була також переобрана Ревізійна комісія у складі трьох чоловік, її очолила Олена ДМИТРІЄВА.

Нагадаємо, власники 80% акцій «Київміськбуду» сьогодні під час позачергових загальних зборів акціонерів змінили склад наглядової ради і правління компанії.

Як повідомив член реєстраційної комісії Антон ПУКОС, у залі зареєстровані власники 80% акцій і позачергові збори вважаються правомочними.

За словами головуючого на зборах Єгора РУСІНА, прийняте рішення про відкликання складу наглядової ради компанії. У новий склад НР увійшли Єгор РУСІН, Антон ПУКОС і Володимир ПОЛЯЧЕНКО. При цьому акціонери відкликали правління холдингу в повному складі та обрали головою правління Михайла ГОЛИЦЮ (заступник голови Київської міської державної адміністрації, начальник головного управління житлового забезпечення).

У залі також присутній заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ. У той же час, невідомі не пропустили в будівлю керівництво холдингу. «Ми не можемо потрапити в будівлю, де оголошені збори, на реєстрацію. У мене є офіційний договір оренди приміщення між «Київміськбудом» і Київським метрополітеном, в якому вказано, що з 8.30 до 12.00 ми можемо займати приміщення», - сказав віце-президент «Київміськбуду», виконуючий (на той час) обов`язки голови правління компанії В’ячеслав ТОПЧІЙ.

Він уточнив, що діючий на той час президент – голова правління «Київміськбуду» Василь МОЖАР знаходиться у відпустці, тому В.ТОПЧІЙ виконує його обов`язки. Він також додав, що потрапити в будівлю акціонерам перешкоджає «група молодиків, які нібито є акціонерами». «Ми працюємо давно, і майже всіх своїх акціонерів знаємо в обличчя. Це не наші акціонери», - уточнив він.

Крім того, за словами Артема СТОЯНОВА, який представився журналістам як представник нових акціонерів, – кіпрської компанії «Інтрополія», їх теж не пускають на збори акціонерів, які проходять у будівлі. Він уточнив, що станом на сьогодні на 9.00 ранку ця компанія володіє 8% акцій «Київміськбуду».

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Господарський суд Києва наклав арешт на 80% акцій АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд», які були придбані ФК «Новий регіон» 29 липня 2009 року.

Суд вирішив для забезпечення позову частково задовольнити вимоги Генеральної прокуратури, зокрема, накласти арешт на 80% акцій холдингу, заборонити ТОВ «Термінал-Реєстр» і ТОВ «Адрем» здійснювати будь-які дії з внесення змін до системи реєстру власників акцій «Київміськбуду». Наступний розгляд справи в суді відбудеться 12 жовтня.

Генпрокуратура звернулася до суду на користь Київради і Головного управління комунальної власності КМДА до ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон», ТОВ «Компанія «Термінал-Реєстр», ТОВ «Адрем» про визнання недійсним договору № Д-2009/07/29, укладеного 29 липня 2009 року ГУ комунальної власності КМДА і ВАТ «ФК «Новий регіон» про купівлю-продаж 52 910 760 акцій ХК «Київміськбуд» і застосування наслідків його недійсності.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді і знаходилися в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.

Соцполітика



Опозиція наполягає на невідкладному розгляді Верховною Радою законопроекту про запровадження мораторію на підвищення цін на основні продукти харчування.

Про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина», міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За його словами, відповідний законопроект, автором якого є член фракції «БЮТ-Батьківщина» Ольга БОДНАР, вже зареєстрований, і за наполяганням фракції буде вноситись на розгляд Верховної Ради у середу, в день опозиції.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив, що сьогодні засоби масової інформації повідомили про чергове підвищення цін на хліб.

За його словами, підвищення цін на основні продукти харчування є результатом антинародної політики уряду Миколи АЗАРОВА, який не вживає жодних заходів для регулювання цін на продукти харчування.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ нагадав, що мораторій на підвищення цін на такі продукти харчування, як хліб, молоко, крупи, масло обіцяв кандидат у президенти Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Натомість зараз ми є свідками того, що ціни зростають на найбільш соціально-значимі продукти, що найбільше б’є по пенсіонерам, інвалідам, бюджетникам та іншим категоріям малозабезпеченим», - наголосив він.

«Якщо пенсія зростає на якісь жалюгідні копійки, то ціна на продукти зростає в рази, і таким чином влада виштовхує свій народ за межу виживання», - додав народний депутат.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ також зазначив, що за останні місяці в Україні спостерігається постійне зростання цін на продукти харчування, зокрема, на 80% зросли ціни на овочі, вдвічі подорожчали яйця. Також очікується зростання на 30% цін на м`ясо-молочну продукцію.

Туризм



Глава Державної служби туризму і курортів Анатолій ПАХЛЯ відзначає збільшення кількості відпочиваючих в Україні в січні-вересні 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Як відзначив А.ПАХЛЯ, за оперативними даними, в січні-вересні 2010 року туристичні компанії надали свої послуги майже 916 тис. відпочиваючих, що на 14% більше, ніж за 9 місяців минулого року. Зокрема, середній показник заповнюваності кримських санаторіїв і пансіонатів склав 64,5%. Всього в Криму станом на 5 жовтня відпочило майже 5,3 млн. чоловік, що на 6,5% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У Чернівецькій області в січні-червні ц.р. туроператори надали свої послуги 15,682 тис. чоловік (на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року), в Івано-Франківській – 666 тис. чоловік (на 20% більше), в Львівській – більше 70 тис. туристів (на 15% більше).

Однією з особливостей літнього туристичного сезону 2010 року А.ПАХЛЯ назвав те, що ціни істотно не змінилися.

У літній туристичний сезон-2010 заповненість пансіонатів і санаторіїв складала від 50 до 80%. У Криму даний показник досягав 82%, в Карпатах – 70%, в областях – 40-50%.

У першому півріччі 2010 року туристичні підприємства надали послуги 1,6 млн. туристам.

«Кількість екскурсантів, обслужених суб`єктами туристичної діяльності, протягом першого півріччя поточного року склало 1,1 млн. чоловік, що на 32% більше, в порівнянні з першим півріччям 2009 року», – сказав А.ПАХЛЯ.

У першому півріччі 2010 року суб`єкти туристичної діяльності надали послуги на суму 3,4 млрд. грн., що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Туристичні підприємства за 6 місяців ц.р. перерахували до бюджету 100,5 млн. грн., що на 17% більше, ніж за перше півріччя минулого року.

У січні-червні поточного року туроператори Києва надали послуги 840,17 тис. туристів, що на 33% більше, ніж за 6 місяців 2009 року, екскурсійні послуги надані 26,7 тис. чоловік (на 6% менше).

(УНІАН)

