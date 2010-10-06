Анонс на 6 жовтня

6.10.2010 Візит Азарова до Фінляндії Урочисте відкриття Міжнародного туристичного салону "Україна'2010" Брифінг Федерації профспілок України: "Куди поділися 1,5 мільярда зарплатних боргів"?

* ВізитАзаровадоФінляндії



* ВідбудетьсязасіданняПогоджувальноїробочоїгрупиУкраїнськогосоюзупромисловцівіпідприємців, Об'єднанняорганізаціїпрацедавцівУкраїниіДержавноїподатковоїадміністраціїУкраїни. Учасники: президентУСППАнатолійКінахіголоваДНАУОлександрПапаіка. Обговорюватимутьсяпитання, щостосуютьсяпоточноїситуаціїзвідшкодуваннямПДВвітчизнянимсуб'єктамгосподарювання; критеріїдляавтоматичноговідшкодуванняПДВііншіпроблемніпитанніугалузіоподаткуванняіціноутворення.



* ВідбудетьсяцеремоніяурочистоговідкриттяМіжнародноготуристичногосалону"Україна'2010"Організатори: МіністерствокультуриітуризмуУкраїни, Державнаслужбатуризмуікурортів, КМДА, АсоціаціясанаторіївікурортівУкраїни, Українськавиставковакомпанія"АВТОЕКСПО".



* БрифінгзнагодивідкриттяМіжнародноготуристичногосалону"УКРАЇНА'2010". * НапередодніВсесвітньогоднядійзагіднупрацюФедераціяпрофспілокУкраїнипроведебрифінгнатему: "Кудиподілися 1,5 мільярдазарплатнихборгів"?. Питання: Півторамільярдидармовогокредитупрацедавцям-зарахунокобкраданняпрацівників? Якдовгеконституційнеправонасвоєчаснеотриманнявинагородизапрацюдлятрудящихзалишитьсядекларацією? Скількищевитримаєвчительаболікарназарплаті 907 грн.? Якоюжбудемінімальназарплатав 2011 році? ЩозалишитьвідзарплатиновийПодатковийкодекс?



* ПочнетьсязасіданняпарламентськогоКомітетузпитаньпромисловоїірегуляторноїполітикиіпідприємництва. Питання: ПропроектПодатковогокодексуУкраїни; ПроектЗаконупропідготовкуіреалізаціюінвестиційнихпроектівзапринципом"єдиноговікна" (другечитання); ПрохідпідготовкидодругогочитанняпроектуЗаконупроіндустріальні (промислових) паркитаін. * УрамкахVМіжнародноїТуристичноївиставки"Українськийтуристичнийфорум 2010 осінь" відбудетьсякруглийстілнатему: "ПерспектививпровадженняєвропейськихмеханізмівзахиступравспоживачівтуристичнихпослугвУкраїні". Учасники: МирославБойчин, головаправлінняЗАТ"Європейськетуристичнестрахування", ОленаШаповалова, в.о.президентаАсоціаціїлідерівтурбізнесуУкраїни (АЛТУ), директор"Агентства"ПанУкрейн", ЙосипАндрик, в.о. віце-президентаАЛТУ, БорисЗелинський, директоргрупикомпаній"Кандагар", ВолодимирЩупак, директортуроператора"TUIУкраїна", ВолодимирШевченко, директорзтуризму"Агентства"ПанУкрейн"таін.



* 17-30 -ВУНІАНвідбудетьсяпрес-конференціязапідсумкамивізитуміністратуризмуІзраїлюСтасаМисежниковавУкраїну. Учасники: міністртуризмуІзраїлюСтасМисежниковіНадзвичайнийіПовноважнийПосолДержавиІзраїльвУкраїніЗінаКалай-Клайтман. ВізитміністратуризмуІзраїлюСтасаМисежниковавУкраїнупроходить 6-7 жовтня. Упрограмівізиту: відкриттяізраїльськогостендуна 17-муміжнародномутуристичномусалоні"Україна 2010"; зустрічзміністромтуризмуУкраїниМихайломКулиняком. Реєстраціянамісцізаредакційнимипосвідченнями.



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