Азаров розпочинає сьогодні дводенний візит до Фінляндії

Економіка, енергетика, стосунки України та ЄС - такі основні теми переговорів, які проведе прем'єр-міністр України Микола Азаров під час дводенного візиту, який починається сьогодні, у Фінляндію.

Як повідомили ІТАР-ТАРС у прес-службі фінляндського уряду, "під час візиту прем'єр-міністр України зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром Фінляндії, з якими обговорить питання двосторонніх і міжнародних стосунків, економічний стан обох країн, енергетичну політику" та інші теми. Програмою візиту передбачено зустрічі з главою МЗС, спікером парламенту Фінляндії, іншими представниками керівництва країни.

Велику увагу під час візиту М. Азарова привсятять питанням економіки. "У Хельсінкі український прем'єр-міністр зустрінеться з представниками фінських ділових кіл, які входять в найбільше бізнес-об'єднання, - Національний Союз промисловців, а також відвідає офіс телекомунікаційного концерну Nokia" - сказав співрозмовник агентства.

У МЗС Фінляндії зазначають, що "двосторонній товарообіг істотно виріс останніми роками: річний об'єм фінляндського експорту на Україну виріс за різними позиціями на 25-46 %, причому об'єм експортних операцій у 19 разів перевищує імпортні". "Україну фінський бізнес оцінює як один з найцікавіших зростаючих ринків", - вказують у зовнішньополітичному відомстві Фінляндії.