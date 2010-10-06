«Фокстрот» відкриває супермаркет у Житомирі
Знижки на техніку до 45%
Компанія "Фокстрот. Техніка для дому" 7-10 жовтня урочисто відкриє супермаркет в Житомирі. Новий об'єкт розташувався на території ТРЦ "Глобал" по вул. Київська, 77.
У дні святкового відкриття споживачів чекають знижки до - 45% на техніку, супернизькі ціни на спеціальні товарні пропозиції, а також 0% -кредит без довідки про доходи терміном на 3, 5 і 10 місяців.
Акційні товари:
LCD -телевізор TOSHIBA 32'' - 2699 грн.
Нетбук Acer - 2199 грн.
Ноутбук Asus - 2888 грн.
Пральна машина Delfa на 1000 об/хв - 1599 грн.
Пилосос Samsung - 299 грн.
Мікрохвильова піч Delfa - 399 грн.
Електрочайник Delfa - 69 грн.
І багато іншої техніки за найвигіднішими цінами!
Час роботи магазину: з 10:00 до 22:00
Телефон Гарячої лінії : 0 800 500 153
Довідка. Компанія "Фокстрот. Техніка для дому" була заснована в 1994 році і на сьогодні є безумовним лідером ринку України і Молдови з роздрібного продажу побутової техніки і електроніки в мережевому сегменті. Частка ринку кінцевого споживання БТтаЕ складає понад 20% в Україні, і понад 15% в Молдові. На 1 жовтня 2010 року компанія налічує 197 супермаркетів "Фокстрот. Техніка для дому" і 38 гіпермаркетів "FoxMart". Компанія представлена у 102 обласних і районних центрах України; загальна торговельна площа об'єктів складає понад 200 000 кв. м. З вересня 2010 р. компанія "Фокстрот. Техніка для дому" є членом "Euronics" - найбільшої закупівельної групи побутової електроніки, представленої в 30 європейських державах.