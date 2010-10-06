У Кривому Розі відкрито п’ятий супермаркет «Фокстрот»

Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» з 7 до 10 жовтня урочисто відкриє свої двері п’ятого супермаркету «Фокстрот» у Кривому Розі.

Новий об’єкт розташовано на 2-ому поверсі ТЦ «Ювілейний» на вул. 200-річчя Кривого Рогу, 7Д.

У дні святкового відкриття споживачів чекають знижки до - 45% на техніку, супернизькі ціни на спеціальні товарні пропозиції, а також 0% -кредит без довідки про доходи терміном на 3, 5 і 10 місяців.

Акційні товари:

LCD -телевізор TOSHIBA 32'' - 2699 грн.

Нетбук Acer - 2199 грн.

Ноутбук Asus - 2888 грн.

Пральна машина Delfa на 1000 об/хв - 1599 грн.

Пилосос Samsung - 299 грн.

Мікрохвильова піч Delfa - 399 грн.

Електрочайник Delfa - 69 грн.

І багато іншої техніки за найвигіднішими цінами!

Час роботи магазину: з 10:00 до 22:00

Телефон Гарячої лінії : 0 800 500 153

Інтернет-магазин: 0 564 09 43 77



www.foxtrot.com.ua

Довідка. Компанія "Фокстрот. Техніка для дому" була заснована в 1994 році і на сьогодні є безумовним лідером ринку України і Молдови з роздрібного продажу побутової техніки і електроніки в мережевому сегменті. Частка ринку кінцевого споживання БТтаЕ складає понад 20% в Україні, і понад 15% в Молдові. На 1 жовтня 2010 року компанія налічує 197 супермаркетів "Фокстрот. Техніка для дому" і 38 гіпермаркетів "FoxMart". Компанія представлена у 102 обласних і районних центрах України; загальна торговельна площа об'єктів складає понад 200 000 кв. м. З вересня 2010 р. компанія "Фокстрот. Техніка для дому" є членом "Euronics" - найбільшої закупівельної групи побутової електроніки, представленої в 30 європейських державах.