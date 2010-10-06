Україна та Словаччина домовилися про відміну консульського збору
14:18, 06 жовтня 2010Різне
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Україна і Словаччина домовилися про відміну консульського збору.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні за результатами українсько-словацьких переговорів, які відбулися в Києві у рамках офіційного візиту Президента Словацької Республіки в Україну, сторони підписали два міжурядові документи.
Зокрема, керівники міністерств закордонних справ підписали Угоду між Кабінетом міністрів України і урядом Словацької Республіки про відміну консульських зборів.
Також був підписаний Протокол про зміни і доповнення до угоди між урядами України і Словаччини про повітряне сполучення.
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