Комунальні підприємства не визнаватимуть банкрутами?

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“ (щодо припинення провадження у справі про банкрутство).

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 244 із 297 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом пропонується внести зміни до чинного закону, якими передбачено припинення господарським судом провадження у справі про банкрутство, якщо боржником є комунальне унітарне підприємство.