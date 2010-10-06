Комунальні підприємства не визнаватимуть банкрутами?
16:35, 06 жовтня 2010Різне
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Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“ (щодо припинення провадження у справі про банкрутство).
Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 244 із 297 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.
Проектом пропонується внести зміни до чинного закону, якими передбачено припинення господарським судом провадження у справі про банкрутство, якщо боржником є комунальне унітарне підприємство.
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