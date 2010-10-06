Держкомтуризму прогнозує кількість туристів, які відвідали Україну, за підсумками року на рівні до 20 млн. чоловік

Кількість туристів, які відвідали Україну, за підсумками 2010 року становитиме менше 20 млн. чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної служби туризму і курортів Анатолій ПАХЛЯ сьогодні на відкритті XVII Міжнародного туристичного салону "Україна 2010".

За його словами, минулого року Україну відвідали більш як 20 млн. туристів.

Він також відзначив, що 2008 рік став знаковим для туризму – тоді Україну відвідало близько 25 млн. туристів.

Як зазначив А.ПАХЛЯ, під час підготовки до Євро-2012 у всьому світі зростає інтерес до нашої країни, її туристичних можливостей, історії, культури, що створює гарні умови для презентації вітчизняного турпродукту.

Нагадаємо, 6-8 жовтня в Києві відбувається XVII Міжнародний туристичний салон «Україна 2010».