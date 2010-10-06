Азаров 13-14 жовтня в Брюсселі проведе переговори про підготовку Угоди про асоціацію Україна - ЄС

13-14 жовтня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у Брюсселі проведе переговори про підготовку Угоди про асоціацію Україна – ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні в Гельсінкі на спільному брифінгу з прем`єр-міністром Фінляндії Марі КІВІНІЄМІ, що відбувся після двосторонньої зустрічі.

«13-14 жовтня відбудеться мій візит до Брюсселя, де ми обговорюватимемо деталі підготовки цієї угоди», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він нагадав, що 22 листопада відбудеться саміт Україна-ЄС.

«Вже одне це говорить про інтенсивність контактів і про те, що ми, зі свого боку, робимо все можливе, щоб підписати цю угоду в якомога стислі терміни», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив на важливості підтримки в цьому питанні не тільки керівництва Євросоюзу, але й керівництво країн, що входять до нього. «Нам потрібна підтримка і членів Європейського Союзу, а не лише керівників адміністрації ЄС», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що під час сьогоднішньої зустрічі з прем`єр-міністром Фінляндії детально проінформував її про хід підготовки Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.