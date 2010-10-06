Профільний комітет ініціює створення ТСК із розслідування фактів тиску на бізнес

Парламентський комітет із питань промислової та регуляторної політики і підприємництва ініціює створення тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів тиску влади на бізнес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

“На прохання підприємців, щоб захистити їх від чиновницького свавілля, ми прийшли до необхідності створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів тиску і переслідування представників бізнесу з боку влади”, - зазначила вона.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, це дозволить перевірити законність дій влади по відношенню до бізнесу й захистити підприємців.