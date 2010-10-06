Коморовський обіцяє, що Польща продовжуватиме підтримувати євроінтеграційні прагнення України
Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ заявляє про намір продовжувати політику попередніх глав Польської держави, спрямовану на підтримку євроінтеграційних прагнень України.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Б.КОМОРОВСЬКИЙ сказав в опублікованому сьогодні інтерв’ю виданню Rzeczpospolita.
Б.КОМОРОВСЬКИЙ зазначив, вступ України до Європейського Союзу підтримують не окремі політичні сили в Польщі, це питання є однією із основ державної політики.
„Це не продовження курсу конкретного Президента, а Польської держави. Адже підтримка України на її шляху на Захід реалізується в польській політиці багато років”, - сказав він.
Президент зауважив, що про продовження підтримки України, серед іншого, свідчить участь представників різних політичних сил Польщі в останньому форумі в Ялті, організованому «Ялтинською європейською стратегією» (YES), в якому він також особисто взяв участь.
„Зміна (в політиці стосовно України) може полягати в тому, що менше значення матимуть декларації та запевнення, а набагато більше - факти у вигляді реальних здобутків української сторони у запроваджені стандартів Євросоюзу”, - додав він.