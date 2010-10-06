Анонс на 7 жовтня

* Продовжиться візит прем`єр-міністра України Миколи Азарова до Фінляндії.

* Відбудеться офіційне відкриття Українського зернового конгресу. Організатори конгресу: Українська зернова асоціація та ІА "АПК-Інформ". Прес-конференція для ЗМІ за підсумками першого дня роботи Українського зернового конгресу. У розширеній прес-конференції візьмуть участь: віце-прем`єр-міністр України В. Слаута, міністр аргополітікі М. Присяжнюк , президент Української аграрної конфедерації Л. Козаченко, президент Української зернової асоціації Володимир Клименко, директор з Чорноморського регіону "Нобл Ресорсиз України" І. Мірошниченко, гендиректор СП «Нібулон» О. Вадатурський, співдиректор Науково-дослідного інституту агропродовольческого Університету Міссурі Вільям Мейерс, заст.директора з агробізнесу ЄБРР Пітер Брайд, експерт Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США Фелікс Коган, аналітик Служби економічних досліджень при міністерстві сільського господарства США Ольга Ліферт, CME Group Джеффрі Куіджперс.

* Круглий стіл на тему: «Добробут через збалансоване формування заробітної плати». Організатор - Центр Разумкова за підтримки Шведського агентства з міжнародного співробітництва та розвитку (SIDA). Питання: Чи має майбутнє в сучасному світі економічна модель, заснована на використанні дешевої робочої сили? Роль і можливості інституту соціального партнерства в забезпеченні конкурентоспроможності та суспільного добробуту України. Шляхи та засоби досягнення порозуміння між соціальними партнерами у впровадженні збалансованого формування заробітної плати.

* Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій Клюєв візьме участь у 8-му засіданні Спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва. У рамках засідання будуть розглядатися основні питання співпраці між двома країнами, в першу чергу - у паливно-енергетичному комплексі. Після засідання - церемонія підписання двосторонніх українсько-азербайджанських документів.

* Прес-конференція першого віце-прем`єр-міністра України Андрія Клюєва та першого заступника прем`єр-міністра Азербайджанської Республіки Ягуба Еюбова.

12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Гідна праця - шлях до гідного життя», присвячена Всесвітньому дню дій за гідну працю, що відзначається 7 жовтня. Мова піде про те, якою має бути гідна робота, про систему оплати праці та соціальні стандарти. Учасники: Михайло Волинець, голова КВПУ, народний депутат України; Василь Костриця, Національний координатор Міжнародної організації праці в Україні; Андрій Корчинський, голова Асоціації вільних профспілок автотранспортників України; Володимир Купрієнко, голова Молодіжного комітету профспілки інженерно-технічного складу АНТК ім.Антонова (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 227-86-92, 38 (093) 767-14-83. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл на тему: «Проблеми та перспективи забезпечення молоді житлом». Учасники: заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України Дмитро Ісаєнко, заступник міністра фінансів України Євген Кузькін, заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Світлана Толстоухова; народні депутати України: Катерина Самойлик, Сергій Гриневецький, Андрій Пінчук, Павло Костенко, Ігор Лисов, Сергій Майборода, Юрій Сербін; голова правління Державного фонду молодіжного житлового будівництва Леонід Рисухін, голова Ради Всеукраїнської асоціації "Укрмолодьжитло" Володимир Грищенко та ін.

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