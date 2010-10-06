Курс НБУ на 07.10.10

Офіційний курс НБУ на 07.10.10100 USD - 790.9900 (6 жовтня - 790.9900)100 EUR - 1095.9957 (6 жовтня - 1089.9842)10 RUR - 2.6461 (6 жовтня - 2.5989)Облікові курси банківських металів на 07.10.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10 Золото-106546.35 (6 жовтня-104865.50)961 XAG 10 Срібло-1812.95 (6 жовтня-1759.16)962XPT10Платина-134547.40(6 жовтня-132965.42)964XPD10Паладій-46589.31 (6 жовтня-44770.03)

Офіційний курс НБУ на 07.10.10 100 USD - 790.9900 (6 жовтня - 790.9900) 100 EUR - 1095.9957 (6 жовтня - 1089.9842) 10 RUR - 2.6461 (6 жовтня - 2.5989) Облікові курси банківських металів на 07.10.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10 Золото-106546.35 (6 жовтня-104865.50) 961 XAG 10 Срібло-1812.95 (6 жовтня-1759.16) 962XPT10Платина-134547.40(6 жовтня-132965.42) 964XPD10Паладій-46589.31 (6 жовтня-44770.03)

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