Головне на 6 жовтня

Верховна Рада України відмовилася підтримати проект постанови "Про встановлення мораторію на експорт зерна з України".

"За" це рішення проголосували лише 30 з 297 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Голосували "за" - фракція КПУ у повному складі і 3 народні депутати з фракції НУ-НС.

Цією постановою передбачали встановити до 1 січня 2011 року мораторій на експорт зерна.

Також парламент не підтримав проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про зерно і ринок зерна в Україні".

"За" проголосували лише 70 (за умови необхідних 226 голосів - УНІАН) з 292 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законопроектом передбачали, що експортуванню підлягає зерно власного виробництва, а також зерно, закуплене експортерами на внутрішньому ринку.

Ним також передбачали, що закупівля на внутрішньому ринку зерна, призначеного для подальшого експорту, здійснюється виключно шляхом укладання біржевих контріктів на акредитованих біржах.

Довгостроковий контракт на постачання ядерного палива для енергоблоків українських атомних електростанцій, підписаний "Енергоатом" і ВАТ НАЕК "ТВЕЛ" (Російська Федерація), діятиме до кінця терміну експлуатації українських АЕС.

Про це заявив голова "Росатому" Сергій КІРІЄНКО на засіданні президії уряду РФ, стенограма якого розміщена на офіційному урядовому порталі Росії.

"Принципово важливо, що цей контракт вже не на 10 років, як попередній, а до кінця терміну експлуатації діючих українських енергоблоків. Це означає, що якісь з них експлуатуватимуть ще 20-25 років, якісь - 30 і 35 років. Це означає, що до кінця терміну експлуатації цих блоків на них поставлятиметься російське паливо", - сказав С. КІРІЄНКО.

Він також повідомив, що, згідно з досягнутими домовленостями з українською стороною щодо будівництва заводу з фабрикації ядерного палива, при подальшому спільному виробництві ТВС (тепловиділяючих складок) послуги зі збагачення урану для заводу надаватимуть виключно російські підприємства.

"І ми, як і домовлялися, споруджуємо в Україні завод з фабрикації, тобто з фінальної стадії виробництва палива, яке у нас буде спільним (навпіл з українською стороною), але при цьому в цей контракт жорстко записані зобов`язання, що усі послуги зі збагачення урану поставлятимуть російські підприємства", - сказав С. КІРІЄНКО.

Голова "Росатому" дав зрозуміти, що набуття чинності довгострокового контракту на постачання ЯП, підписаного у червні, укладали за підсумками конкурсу з відбору Україною партнера з будівництва заводу з фабрикації ядерного палива.

"З урахуванням того, що зараз була забезпечена відкрита конкурентна процедура (конкурсу з відбору партнера з будівництву заводу з фабрикації - УНІАН), три місяці проходив тендер, російська компанія "ТВЕЛ" визнана переможцем (вона дала кращі умови, ніж компанія "Вестингауз") і відповідне рішення схвалене Кабінетом міністрів України. Це означає, що набуває чинності наш довгостроковий контракт на постачання палива на український ринок", - сказав С. КІРІЄНКО.

Верховна Рада України не підтримала проект постанови "Про першочергові заходи з запобігання підвищенню цін та тарифів на житлово-комунальні послуги".

"За" проголосували лише 50 (за умови необхідних 226 - УНІАН) з 297 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим проектом постанови передбачалося заборонити підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті природний газ і електроенергію.

Цим проектом також передбачалося, що послуги ЖКГ, газ і електроенергія повинні оплачуватися за тарифами і цінами, встановленими на 1 серпня 2010 року.

Міністерство економіки України ініціює підвищення мінімальних роздрібних цін на алкогольну продукцію.

Відповідний проект постанови «Про внесення змін до додатку до постанови Кабміну від 30 жовтня 2008 р. № 957» опубліковано на сайті міністерства.

Документом пропонується підвищити мінімальну роздрібну ціну на горілчану продукцію на 14%, або на 2,54 грн. - до 20,5 грн. за пляшку 0,5 л, на виноградне вино - на 33%, або 4 грн. - до 16 грн. за пляшку 0,7 літра в скляній тарі й за 1 літр в іншій тарі.

Також документом пропонується встановити граничний розмір мінімальної оптово-відпускної і роздрібної ціни на горілку і лікеро-горілчану продукцію на рівні 77,65 і 102,5 грн. за 1 літр 100% спирту відповідно. На коньяк "3 зірки", а також інші спиртні дистиляти і спиртні напої - 110,42 і 152,39 грн./літр 100% спирту відповідно, на коньяк "4 зірки" - 121,31 і 167,41 грн./л 100% спирту, на коньяк "5 зірок" - 136,22 і 187,98 грн./л 100% спирту відповідно.

Пропонується, що постанова набуде чинності через 10 днів після його публікації.

Для України піковими з погашення сукупного державного боргу будуть 2010 і 2013 роки.

Про це йдеться в інформації, обнародуваній на сайті Міністерства фінансів України.

Сума погашення в кожному з цих періодів буде еквівалентна 42,5 млрд. грн. При цьому в 2010 році сума погашення зовнішнього боргу становитиме 22,8 млрд. грн., внутрішнього – 19,7 млрд. грн. У 2013 році сума виплат за зовнішнім боргом становитиме 31,8 млрд. грн. (максимальне значення до 2025 року), за внутрішнім – 10,7 млрд. грн.

Максимальне погашення внутрішнього боргу очікується в 2011 році, коли його сума становитиме 24,4 млрд. грн.

Цього року зобов`язання з погашення внутрішнього боргу становлять 19,7 млрд. грн., зовнішнього – 22,8 млрд. грн.

Міністерство фінансів України планує в ІV кварталі одержати транш кредиту Міжнародного валютного фонду на суму, еквівалентну 7,8 млрд. грн., повідомляється в обнародуваному на сайті відомства Плані управління державним боргом на ІV квартал 2010 року.

«Зовнішні запозичення плануються за рахунок другого траншу МВФ в обсягу 7,8 млрд. грн. і надходжень коштів від міжнародних фінансових організацій для фінансування проектів розвитку обсягом 2,8 млрд. грн.», - говориться в документі.

Україна планує випуск урядових паперів, індексованих до інфляції та валютного курсу. Про це йдеться в Плані управління державним боргом на ІV квартал 2010 року, обнародуваному на сайті Міністерства фінансів України.

На сьогоднішній день відомство розробляє відповідний проект постанови Кабінету міністрів. Планується, що документом передбачатиметься можливість емісії індексованих до рівня інфляції державних цінних паперів та індексованих до валютного курсу державних цінних паперів (а також, можливо, індексованих до котирувань дорогоцінних металів державних цінних паперів).

Крім того, Міністерство фінансів розробило проект Закону України «Про державний борг і гарантований державою борг». У ІV кварталі ц.р. планується внести законопроект на розгляд Кабінету міністрів України.

Україна також декларує наміри щодо реалізації середньострокової стратегії управління державним боргом. Відповідний проект постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження порядку розробки і контролю за реалізацією середньострокової стратегії управління державним боргом» готується до внесення на розгляд уряду.

Уряд України також планує покращити якість управління гарантованими державою борговими зобов`язаннями. З цією метою розроблено проект постанови Кабінету міністрів України "Про управління ризиками при наданні державних гарантій", який доопрацьовується з урахуванням міжнародного досвіду.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік» щодо придбання акцій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Текст документу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік» щодо порядку придбання акцій НАК «Нафтогаз України» 23 вересня.

Даним законом передбачено збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України» на 7,4 млрд. грн. шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. Як зазначається у пояснювальній записці, це робиться для підвищення ліквідності компанії.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВпереконаний, що на сьогоднішній день питання про ліквідацію податкової міліції в Україні не актуальне. Проте її функції найближчим часом можуть бути дещо пом`якшені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

Разом з цим прем`єр-міністр зазначив, що ліквідовувати податкову міліцію можна буде лише у тому разі, якщо порушники податкового законодавства не будуть піддані карному покаранню, а натомість до них застосовуватимуться заходи економічної дії.

«Має така точка зору право на життя? Має. І вона, якоюсь мірою, має бути дуже добре підготовлена, продумана і реалізована. І ось тоді, звичайно, стане актуальним питання і про ліквідацію податкової міліції, оскільки податкова міліція – це орган саме карної дії до тих, хто порушує податкове законодавство. Ми про це думаємо, і настане той момент, коли ми на це підемо, але питання в тому, коли дозріють для цієї умови», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що є прихильником лібералізації податкового законодавства і декриміналізації відповідальності за порушення.

Відповідаючи на питання, чи будуть найближчим часом пом`якшені функції податкової міліції, М.АЗАРОВ сказав: «Безумовно, ми йтимемо від жорстких заходів».

Президент України підписав закон "Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення, та вугледобувних підприємств і відновлення пенсійних прав їх працівників".

Текст розміщено на сайті глави держави.

В ухваленому 9 вересня Верховною Радою України законі передбачено, що його дія поширюється на підприємства незалежно від форми власності та виду діяльності, віднесені до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого Кабінетом міністрів України, та які є страхувальниками за Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі - страхувальники). Закон передбачає розстрочення сум простроченої заборгованості зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, штрафів та пені, які нараховані і не сплачені або підлягають нарахуванню.

Суми недоїмки, що виникли на день набрання чинності цим законом, за зверненням страхувальника можуть бути розстрочені на строк до 60 календарних місяців з дня укладення з територіальним органом Пенсійного фонду України відповідного договору. Розстрочення недоїмки здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, за умови надання страхувальником гарантії банку, іншої фінансової організації, страхової організації на відповідну суму. Звернення страхувальників щодо розстрочення недоїмки, що надійшли пізніше ніж 90 календарних днів з дня набрання чинності цим законом, не розглядаються. Розстрочені суми недоїмки підлягають сплаті рівними частками.

Розстрочення надається під відсотки, розраховані за період, що починається з дня укладення договору про розстрочення недоїмки, та закінчується днем погашення розстроченої суми, виходячи з облікової ставки Національного банку України, діючої на час сплати чергового місячного платежу. Зазначені відсотки нараховуються страхувальником, але не сплачуються, за винятком випадків, коли договір про розстрочення недоїмки підлягає розірванню.

Форма типового договору про розстрочення недоїмки визначається правлінням Пенсійного фонду України. Відсотки, нараховані згідно з частиною п’ятою цієї статті, списуються під час остаточного погашення розстроченої недоїмки. Договір про розстрочення підлягає розірванню, що тягне за собою обов’язок страхувальника сплатити невнесену суму розстроченої недоїмки, а також відсотки, нараховані відповідно до частини п’ятої цієї статті на таку розстрочену суму недоїмки, у разі якщо страхувальник нарощує нову недоїмку та/або не сплачує чергову частку розстроченої недоїмки протягом трьох базових звітних періодів; ліквідується; визнається неплатоспроможним у встановленому законом порядку.

Розірвання договору про розстрочення недоїмки тягне за собою обов’язок страхувальника сплатити невнесену суму розстроченої недоїмки, а також відсотки, нараховані відповідно до частини п’ятої цієї статті на таку розстрочену суму недоїмки.

Згідно з законом, у разі прийняття рішення про розстрочення недоїмки штрафи та пеня на розстрочені суми недоїмки не нараховуються. Суми штрафів та пені, які нараховані і не сплачені або підлягають нарахуванню на день набрання чинності цим законом, можуть бути розстрочені на строк до 60 календарних місяців з дня укладення договору про розстрочення штрафів та пені за формою та в порядку, встановленими правлінням Пенсійного фонду України.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

(УНІАН)