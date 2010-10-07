Янукович обговорив з Меркель питання двосторонньої співпраці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ.

Як повідомляє прес-служба Президента України, під час розмови були обговорені питання активізації двостороннього співробітництва, а також останні конституційні зміни в Україні.

«Конституційний Суд ухвалив рішення скасувати політреформу 2004 року, оскільки вона була прийнята з порушеннями норм Основного Закону, а відтак - антиконституційно», - зазначив Президент України.

За його словами, порушення при ухваленні змін до Конституції у 2004 році також визнала Венеціанська комісія.

Відтак, Україна стала президентсько-парламентською державою. Рішення КСУ унеможливлює протистояння між центрами влади, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

«Зараз для України важливо у спокійній обстановці повернутися у правове поле. Цей процес зараз відбувається у парламенті. Він проходить у демократичному руслі, з дотриманням принципу верховенства права, та не викликає гострих дискусій», - підкреслив Президент України.

Під час розмови глава держави зазначив, що учора Всеукраїнські збори юристів висловилися на підтримку рішення Конституційного Суду скасувати зміни до Основного Закону від 2004 року.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ запросив А.МЕРКЕЛЬ взяти участь у Міжнародній конференції, присвяченій 25-річчю Чорнобильської трагедії. «Ми хотіли б, що на цій конференції були присутні усі країни-донори, особливо Німеччина», - зазначив Президент.

Глава держави нагадав, що Україна виступила з ініціативою провести у квітні 2011 року Міжнародну конференцію під егідою ООН.