США критикують Януковича за обмеження свободи зібрань та пересування

Американська делегація у своїй доповіді на Оглядовій конференції ОБСЄ, що проходить у Варшаві з 30 вересня по 8 жовтня, висловила критику на адресу української влади.

Як передає кореспондент УНІАН, у доповіді підкреслюється, що «за останні кілька місяців Україна перестала дотримуватися стандартів ОБСЄ щодо свободи зібрань та свободи пересування».

За словами доповідача, представника Державного департаменту США Томаса МЕЛІА, українська влада створює перешкоди або забороняє пересування та збори громадян для участі у опозиційних протестах, що нагадує про часи перед Помаранчевою революцією. Як приклад Т.МЕЛІА навів заборону віруючим приїхати в регіонів до Києва для релігійних святкувань наприкінці липня цього року.

Як повідомлялося, у цей час проходив візит російського патріарха КИРИЛА до України.