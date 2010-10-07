Попов: розділення повноважень голови КМДА та мера поки не буде

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ вважає, що рішення про розподіл повноважень голови КМДА і мера Києва не буде прийнято найближчим часом.

Таку думку О. ПОПОВ висловив в інтерв'ю газеті "День" (№181 за 7 жовтня).

Зокрема, на питання, яка ймовірність того, що повноваження голови КМДА і мера будуть розділені найближчим часом, він відповів: "Я не думаю, що сьогодні таке рішення може бути прийняте. Мер обирався киянами, сьогодні він є головою міста і, відповідно до чинного законодавства, відповідає за рішення багатьох проблем у Києві.. Що стосується рішення щодо розподілу повноважень між головою КМДА і мером столиці, вважаю, що зараз це питання, для мене особисто, не є принциповим".

О. ПОПОВ зазначив, що нова система управління столицею, у першу чергу, має бути ефективною. Він привів дані, що на сьогодні в київській владі працюють 3,5 тис. чиновників (1 тис. 100 осіб на рівні міста і 2 тис. 400 - на рівні районів).

"Тому реформування стосуватиметься, передусім, оптимізації кадрової політики. У 2010 році Київрада прийняла рішення скоротити 20% апарату КМДА. Вивільнені кошти скеруємо на фінансування важливих соціальних програм з розвитку міста", - сказав перший заступник голови КМДА, підкресливши, що оптимізація управлінської моделі повинна забезпечити суворий контроль за використанням бюджетних коштів і ефективне виконання соціальних програм.

Він також висловив переконання, що столичні райони повинні отримати максимальні належні функції. За словами О. ПОПОВА, районній владі має бути передано ряд повноважень у сфері управління системою охорони здоров'я, благоустрою територій, утворення, деякі повноваження у вирішенні архітектурних питань.

"Київська ж міська державна адміністрація повинна займатися лише стратегічним плануванням розвитку міста, вирішувати питання наповнення бюджету і ефективного використання бюджетних ресурсів", - вважає він.

О. ПОПОВ також заявив, що не є прибічником скорочення кількості районів у Києві. "Головною метою будь-якої адміністративно-територіальної реформи має бути наближення послуг до населення. У разі ж укрупнення районів у такому мегаполісі, яким є Київ, цей засадничий принцип буде порушений", - пояснив він.

На питання, чи потрібно чекати зміни керівників райдержадміністрацій у столиці, перший заступник голови КМДА відповів, що "зараз ми оцінюємо рівень їх професійності".

"Я вже маю певні претензії до окремих керівників районних адміністрацій, які неодноразово публічно їм доводив. Вони повинні розуміти, що ефективне виконання покладених на них обов'язків буде головним критерієм у визначенні їх відповідності посадам, які вони займають", - підкреслив О.ПОПОВ.