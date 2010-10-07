Парламент розглядає новий закон про Кабмін

Верховна Рада приступила до розгляду проекту закону про Кабінет міністрів, підготовленого на виконання рішення Конституційного Суду про приведення законів у відповідність з Конституцією 1996 року, дія якої відновлена.

Як передає кореспондент УНІАН, доповідачем за цим проектом закону виступив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Він звернувся до парламенту з проханням зробити усе можливе, щоб вже сьогодні ухвалити цей закон в цілому. "Треба буде, щоб ми сьогодні в цілому висловилися за цим законом", - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

У свою чергу народний депутат від НУ-НС Анатолій ГРИЦЕНКО зазначив, що цього не варто робити. За його словами, у народних депутатів є свої пропозиції до цього проекту документу і вони мають бути розглянуті під час підготовки законопроекту до другого читання.

Як повідомляв УНІАН, основні зміни в новій редакції закону про Кабмін полягають у тому, що відповідно до Конституції 1996 року, дія якої відновлена рішенням Конституційного Суду України, змінилася компетенція парламенту і Президента, і частково Кабінету міністрів у частині формування керівного складу органів виконавчої влади. Відповідно до цієї Конституції, прем`єр-міністра призначає Президент України і затверджує Верховна Рада. Міністрів призначає також голова держави за поданням прем`єр-міністра. До складу уряду входять прем`єр-міністр, перший віце-прем`єр-міністр, три віце-прем`єр-міністри і міністри.

Нині до складу уряду входять прем`єр-міністр, перший віце-прем`єр-міністр, п`ять віце-прем`єр-міністрів і міністри.