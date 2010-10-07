ВР прийняла новий закон про Кабмін

Верховна Рада сьогодні ухвалила новий закон про Кабінет міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за нього проголосували 252 з 431 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Під час цього ж голосування був прийнятий і інший закон "Про внесення змін до деяких законів України про приведення їх у відповідність з Конституцією України".

Як повідомляв УНІАН, урядовий законопроект про Кабінет міністрів України за рішенням тимчасової спеціальної комісії ВР, яку очолює Адам МАРТИНЮК, був розділений на два законопроекти, які у результаті були прийняті сьогодні як закони.

Представники опозиції під час голосування кричали "Хунта"! Народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" і ряд депутатів від НУ-НС наголошували на серйозних порушеннях регламенту ВР, оскільки одним голосування ухвалюються не лише два закони, але при цьому депутати ще і не мають можливості внести свої пропозиції до них. Зокрема, народний депутат Анатолій ГРИЦЕНКО підкреслив, що він готів був після прийняття у першому читанні законопроекту про Кабмін внести ряд поправок до нього.

Але представники парламентської більшості взагалі не реагували на виступи представників опозиції і одним голосуванням прийняли два закони відразу в цілому.

Сьогодні в парламенті з початку пленарного засідання недалеко від трибуни і президії парламенту, а також біля урядової ложі знаходяться декілька народних депутатів від Партії регіонів. Таким чином вони охороняють трибуну і президію, запобігаючи блокуванню роботи ВР представниками опозиції.