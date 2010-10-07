Київрада створила комісію для вивчення обігу підробних ліків у столиці

Київрада створила тимчасову контрольну комісію з вивчення ситуації навколо обігу підробних ліків у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, за цей проект рішення проголосували 103 зі 109 присутніх в залі депутатів Київради. Затверджений склад комісії, яку очолив Володимир КОПЕЛЄВ. На створену комісію покладено завдання з перевірки поширення лікарських засобів, як через оптову, так і роздрібну мережу. Упродовж місяця комісія повинна здійснити відповідну роботу і надати звіт на розгляд Київради.

Як зазначено у пояснювальній записці, рішення приймалося у зв'язку з інформацією Міністерства охорони здоров'я про збільшення в першому півріччі поточного року кількості неякісних медпрепаратів на українському ринку. В аптечній мережі було виявлено майже у 3 рази більше неякісних і фальсифікованих лікарських препаратів, ніж в аналогічний період минулого року. Майже третина усіх ліків на українському ринку створена «чорними» фармацевтами.