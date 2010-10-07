Янукович уже сьогодні підпише закон про Кабмін, прогнозує Князевич

Народний депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ (фракція НУ-НС), який є членом Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з підготовки пропозицій щодо змін законодавства у зв'язку з рішенням Конституційного Суду, прогнозує, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні підпише новий закон про Кабінет міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю журналістам.

За його словами, такий поспіх пояснюється Тим, що Президент України "хоче виконувати повноваження щодо кадрових рішень щодо Кабінету міністрів України".

"І сьогодні, я розумію, цей закон буде підписаний, і вже, напевно, завтра якісь перші кадрові рішення будуть", - зазначив Р. КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, сьогодні проводити кадрові рішення В. ЯНУКОВИЧУ заважали формальні підстави, і для того, щоб їх здолати, проведено так спішно голосування за закон про Кабмін і за закон про внесення змін до ряду законів з метою приведення їх у відповідність з Конституцією.

Р. КНЯЗЕВИЧ підкреслив, що, звертаючись до представників парламентської більшості, яка пішла на ряд порушень Регламенту ВР, щоб якнайшвидше ухвалити закон про Кабмін, сказав: "Якщо ви думаєте, що ЯНУКОВИЧ воюватиме з нами, то він з нами вже відвоював. Зараз він почне братися за вас".

"Тому ми бажаємо вам успіху, ви самі напросилися", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада ухвалила новий закон про Кабінет міністрів України.

Під час цього ж голосування був прийнятий і інший закон - "Про внесення змін до деяких законів України по приведенню їх у відповідність з Конституцією України".

Представники опозиції під час голосування кричали "Хунта"! Народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" і ряд депутатів від НУ-НС наголошували на серйозних порушеннях регламенту ВР, оскільки одним голосування не лише приймається два закони, але при цьому депутати ще і не мають можливості внести свої пропозиції до них.