Білоруський парламент відповів Держдумі власною заявою

Сьогодні обидві палати білоруського парламенту - Національних зборів - зібралися на спільне засідання, щоб обговорити білорусько-російські стосунки у зв'язку із заявою Державної думи Росії.

Як повідомляє білоруська служба радіо "Свобода", нині депутати обговорюють текст своєї заяви.

Відкриваючи засідання, спікер нижньої палати - Палати представників - Володимир АНДРЕЙЧЕНКО заявив, що необхідність спільного засідання двох палат білоруського парламенту викликана "стурбованістю подіями, які розгортаються з подачі російських ЗМІ", а також у зв'язку з необгрунтованими "упередженими висловлюваннями деяких російських політиків про майбутні президентські вибори в Білорусі".

"Останнім часом під сумнів ставляться питання стратегічної співпраці Білорусі та Росії. З контексту виступів голови держави висмикуються окремі висловлювання, які тлумачаться в негативному для Білорусі сенсі", - сказав В. АНДРЕЙЧЕНКО.

У свою чергу голова постійної комісії Палати представників Національних зборів Білорусі з освіти, культури, науки та науково-технічного прогресу Володимир ЗДАНОВИЧ додав, що "окремі сили" хочуть посварити "давніх друзів", використовуючи підконтрольні ЗМІ. "Окремі сили в Росії хочуть обчорнити усе і уся в Білорусі", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Державної думи лідер ЛДПР Володимир ЖИРІНОВСЬКИЙ під час обговорення проекту заяви Держдуми про російсько-білоруські стосунки 6 жовтня заявив, що Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО блокує вступ Білорусі до складу Росії проти волі білорусів.

"Євросоюз - 2 не вийде, СРСР - рухнув. ЛДПР пропонує один варіант - вступайте до складу Російської Федерації, іншого не вийде. ЛУКАШЕНКО не хоче, а жителі Білорусі - хочуть", - заявив він.

За його словами, ЛДПР "проти національно територіального ділення і ми ніколи не погоджуватимемося, щоб був варіант, коли були б якісь національні республіки".

"Ніяка союзна держава ніколи не зможе бути утворена. Вступати областями - так. Буде Мінська, Вітебська, Гомельська, Гродненська, Брестська і Могильовська області", - заявив він. При цьому він додав, що "ми б видали указ і зробили б його (О. ЛУКАШЕНКА) полпредом Мінського федерального округу. Чим погана організація держави"?, - запитав В. ЖИРІНОВСЬКИЙ.