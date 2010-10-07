У Парижі відбулася зустріч президентів України та Франції

У Парижі відбулася церемонія зустрічі Президентів України та Франції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ зустрів свого українського колегу Віктора ЯНУКОВИЧА на ганку Єлисейського палацу. Біля палацу були вишикувані воїни Почесної варти Республіканської гвардії Франції.

Після цього розпочався офіційний обід від імені Президента Французької Республіки на честь Президента України. По його завершенні заплановано зустріч глав держав у форматі «віч на віч».

Після зустрічі відбудеться церемонія підписання двосторонніх документів.