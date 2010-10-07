Головне за 7 жовтня

Новини дня

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Головними новинами дня стали повідомлення про прийняття парламентов у першому читанні проекту Податкового кодексу, зустріч президентів України і Франції у Парижі, повідомлення Держкомстату про інфляцію...

Соцполітика

Профспілки підрахували прожитковий мінімум - близько 2 тис. грн

На сьогодні прожитковий мінімум в Україні становить близько 2 тис. грн.

Про це заявив голова Федерації профспілок України Василь ХАРА сьогодні під час круглого столу.

«За найскромнішими підрахунками, сьогодні у нас прожитковий мінімум має бути не 880 грн., а близько 2 тис. грн. Тоді можна було б говорити про більш-менш нормальний соціальний рівень і про більш-менш нормальний підхід до формування оплати праці і всіх соціальних складових», - сказав він.

За словами В.ХАРИ, на сьогодні в Україні немає політики формування оплати праці. «Якщо узяти попередній уряд плюс сьогодні, то фактично Міністерство праці не виконувало свої функції, не було локомотивом вирівнювання заробітної плати, формування політики заробітної плати», - відзначив голова ФПУ.

Згідно з Держбюджетом-2010, з 1 жовтня поточного року рівень прожиткового мінімуму в Україні збільшено на 18 грн. – до 861 грн.

Економіка

У Парижі відбулася зустріч президентів України та Франції

У Парижі відбулася церемонія зустрічі Президентів України та Франції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ зустрів свого українського колегу Віктора ЯНУКОВИЧА на ганку Єлисейського палацу. Біля палацу були вишикувані воїни Почесної варти Республіканської гвардії Франції.

Після цього розпочався офіційний обід від імені Президента Французької Республіки на честь Президента України. По його завершенні заплановано зустріч глав держав у форматі «віч на віч».

Після зустрічі відбудеться церемонія підписання двосторонніх документів.

Базова інфляція в Україні у вересні становила 1,5%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у вересні 2010 р. проти серпня 2010 р. становила 1,5%, за січень-вересень п.р. – 5,5%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, у вересні 2009 р. показник базової інфляції був на рівні 1,1%, за січень-вересень 2009 р. – 12,5%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно, йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство і енергоносії.

Інфляція у вересні склала 2,9%

Інфляція в Україні у вересні 2010 року порівняно з серпнем п.р. становила 2,9%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,4%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з вереснем 2009 року показник інфляції становить 10,5%, а порівняно з січнем-вереснем 2009 року – 9,3%.

Ціни на харчові продукти і безалкогольні напої у вересні п.р. до вересня 2009 року зросли на 13,2% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2009 року - зросли на 10,6%).

Ціни на фрукти у вересні п.р. до вересня 2009 року зросли на 14,7% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2009 року зросли на 4%). На овочі ціни зросли на 32,2% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2009 року – зросли на 11,8%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у вересні п.р. до вересня 2009 року подорожчали на 16,6% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2009 року - на 7,9%), зокрема квартплата зросла на 14,4% (15,6%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 2% (2,3%), каналізацію - на 19% (20,7%), воду – 13% (15,3%), ціни на електроенергію у вересні не змінилися, на природний газ - зросли на 50,1% (11,1%), на гарячу воду і опалювання - зросли на 7,3% (5,4%).

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла у вересні п.р. до вересня 2009 року зросли на 1,4% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2009 року - на 3,9%).

Ціни на транспорт у вересні п.р. до вересня 2009 року зросли на 3,1% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2009 року - на 11,4%).

Ціни виробників промпродукції від початку року виросли на 15,2%

В Україні ціни виробників промислової продукції у вересні 2010 року, порівняно з серпнем (показник до попереднього місяця), виросли на 0,1%, з початку року (показник до грудня 2009 року) - на 15,2%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Зростання цін виробників у вересні 2010 року проти показника вересня 2009 року склало 19,2%, у січні-вересні 2010 року проти аналогічного періоду 2009 року - 21,5%, у III кварталі 2010 року проти II кварталу 2010 року - 1,5%, проти III кварталу 2009 року - 22,2%.

МВФ поліпшив прогноз зростання ВВП України у 2011 році до 4,5%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив свій прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2011 році. Про це йдеться в опублікованій на сайті фонду прогнозно-аналітичній доповіді МВФ «Перспективи розвитку світової економіки».

Згідно з документом, експерти МВФ прогнозують зростання ВВП України в 2011 році на рівні 4,5%, при тому, що в квітневому прогнозі цей показник становив 4,1%.

Крім того, МВФ поліпшив прогноз сальдо поточного балансу України, як на поточний, так і наступний роки. Так, якщо згідно з квітневим прогнозом, і в 2010 р., і 2011 р. негативне сальдо прогнозувалося на рівні 2,3% ВВП, то тепер прогноз експертів фонду на поточний рік -0,4%, а на наступний - -1,3% ВВП.

У той же час МВФ погіршив прогноз середньорічної інфляції в 2010 році з 9,2% (квітневий прогноз) до 9,8%, в 2011 р. - з 8,9% (квітневий прогноз) до 10,8%.

Як повідомляв УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками другого кварталу 2010 року проти показника за аналогічний період 2009 року (в постійних цінах 2007 року) склало 5,9%.

Зростання ВВП України за II квартал 2010 року проти I кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, склало 3,8%.

Номінальний ВВП за другий квартал ц.р. склав 262,365 млрд. грн.

Фінанси

Парламент прийняв у першому читанні проект Податкового кодексу

Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом міністрів України.

"За" таке рішення проголосували 258 народних депутатів з 420 зареєстрованих в сесійній залі.

Проект Податкового кодексу передбачає, що з 1 січня 2011 року на 6% буде понижена ставка податку на прибуток, а з 2014 щорічно на 1% - до рівня 16%. Крім того, передбачається введення податкових канікул з податку на прибуток на 5 років для малих підприємств, а для середнього і великого бізнесу - зменшення ставок основних загальнодержавних податків.

Також передбачається введення двох ставок податку з прибутків фізичних осіб - 15% для прибутків менше 10 мінімальних зарплат і 17 - для прибутків більше 10 мінімальних зарплат на місяць. Податком за ставкою 5% оподатковуватиметься дохід від депозитів, які перевищують 200 тис. грн. Для забезпечених громадян буде введений податок на нерухомість у розмірі 10 грн. за 1 кв. метр на рік. Оподатковуватися буде площа, що перевищує 40 кв. м на одну людину, але при цьому мінімальна неоподатковувана площа складатиме 100 кв. м на сім`ю в місті і 200 кв. м у сільській місцевості.

Україна планує випуск єврооблігацій

Україна в 2011 році планує випуск євробондів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам заступник міністра фінансів України Андрій КРАВЕЦЬ у четвер.

«Ми прагнутимемо випускати євробонди», - сказав А.КРАВЕЦЬ.

При цьому він висловив свою особисту думку, що найсприятливіші умови для випуску єврооблігацій – це перше півріччя. Саме у цей період виконується дві третини виходів на зовнішні ринки запозичення.

Кажучи про можливу суму запозичень, заступник міністра фінансів відзначив, що з урахуванням того, що для України як позичальника на сьогодні ринок відкритий, то не виключено, що обсяг випуску в 2011 році буде більшим за 2 млрд. дол.

Азарову повідомлять про держбанки з проблемними кредитами

Голова Міжвідомчої комісії, віце-прем`єр-міністр Володимир СІВКОВИЧ доручив підготувати проект доповіді прем`єр-міністрові Миколі АЗАРОВУ про незадовільну роботу керівників банків щодо вирішення проблеми повернення кредитів, виданих державними банками або банками зі значною державною часткою.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем`єра.

Зокрема, Міжвідомча комісія визнала украй незадовільними заходи, які вживають з боку керівників ВАТ "Ощадбанк", АТ "Укрексімбанк", ПАТ "Родовід Банк", ПАТ "АКБ "Київ", ПАТ АБ "Укргазбанк", Міністерства фінансів України, державних органів і правоохоронних органів щодо ефективного вирішення проблеми повернення кредитів, виданих державними банками або банками зі значною державною часткою.

Також визнана недостатньою робота Мінфіну щодо виконання рішень комісії і підготовки пропозицій про внесення відповідних змін до законодавства з метою усунення причин неповернення кредитів державним банкам.

Крім того, члени комісії визнали незадовільними заходи реагування з боку окремих державних органів на факти звернення банків щодо неповернення їм кредитів

НБУ: Негативна інформація про банк «Форум» не відповідає дійсності

Національний банк України висловлює стурбованість тим, що останнім часом в деяких український ЗМІ з`явилася негативна інформація про ЗАТ "Банк "Форум", яка не відповідає дійсності.

Про це сказано у повідомленні НБУ, розміщеному на офіційному сайті регулювальника.

У повідомленні сказано, що на сьогодні банк "Форум" є добре капіталізованим, його статутний капітал складає 4,4 млрд. грн.

"Банк повною мірою виконує усі узяті на себе зобов`язання - як щоденні платежі, так і інші зобов`язання перед своїми клієнтами. Банк дотримується встановлених Національним банком економічних нормативів, норм обов`язкового резервування, працює у звичайному режимі", - сказано у повідомленні Нацбанку

Нафта. Газ

«Нафтогаз» повністю розрахувався з «Газпромом» за вересневий газ

НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений у вересні цього року російський газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що зокрема, «Нафтогаз» перерахував ВАТ «Газпром» близько 715 млн. дол. США за імпортований у вересні 2010 року природний газ. Ціна природного газу для компанії у третьому кварталі поточного року становить близько 248 дол. за тис. куб. м.

У компанії також нагадують, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яка була укладена між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. США за тис. куб. м.

Україна та Азербайджан обговорюють збільшення поставок каспійської нафти

Україна і Азербайджан мають намір найближчим часом домовитися про збільшення об`ємів постачань каспійської нафти в Україну.

Про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні журналістам у Києві.

"Ми домовляємося, щоб збільшити об`єми постачань", - сказав він.

При цьому А. КЛЮЄВ додав, що конкретні цифри збільшення об`ємів постачань будуть відомі протягом двох-трьох тижнів.

Нагадаємо, азербайджанську нафту в Україну поставляють танкерами і переробляють на ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.).

У ПСГ закачано 24,5 млрд. куб. м газу

На сьогодні у ПСГ закачано 24,5 млрд. куб. м газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Володимир ЧУПРУН.

Транспорт

У Києві з’являться безкоштовні стоянки для вело- та мототранспорту

У Києві з`являться безкоштовні стоянки для вело- і мототранспорту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київради, за відповідне рішення на пленарному засіданні VI сесії Київської міської ради VI скликання проголосували 97 депутатів.

Прийнятий документ зобов`язав керівників або власників супермаркетів, торговельно-розважальних, а також спортивних центрів Києва створити відповідні стоянки на базі існуючих автомобільних паркувальних місць. Віднині це також буде однією з умов надання погоджувальної документації для розміщення відповідного підприємства або установи.

Агро

Кабмін ввів квоти на експорт зерна

Кабінет міністрів України ухвалив рішення ввести квоти на експорт зернових обсягом 3 млн. тонн до кінця поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні журналістів у Києві.

«Рішення ухвалили ще у понеділок», - сказав він.

При цьому А.КЛЮЄВ уточнив, що квоти на експорт зернових розподілені таким чином: 2 млн. тонн – кукурудза, 0,5 млн. тонн – пшениця і 0,5 млн. тонн – ячмінь.

Також перший віце-прем`єр додав, що дія квот на експорт зернових може завершитися і раніше, ніж до кінця року.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляв, що уряд на цьому тижні має намір ухвалити остаточне рішення про необхідність застосування обмежувальних заходів з експорту зерна. Він підкреслював, що рішення буде ухвалене після остаточного уточнення обсягів зерна, які має у своєму розпорядженні Україна.