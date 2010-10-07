Анонс подій 8 жовтня
Міністр ЖКГ про початок опалювального сезонуЗасідання НКРЕЕксперти про Податковий кодекс
Засідання Національної комісії регулювання електроенергетики.
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Презентація результатів дослідження інформаційної прозорості банків України у 2010 році. Організатори: Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s, Проект USAID «Розвиток ринків капіталу» і Агентство фінансових ініціатив.
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Прес-конференція проекту UDIVI на тему "Майбутнє Уанета: ключові тенденції і тренди" під час якої буде розглянуто можливості Інтернету як ключового інструменту інформаційних технологій для ведення бізнесу і просування українських брендів.
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Прес-конференція міністра з питань ЖКГ України Юрія Хіврича на тему: «Початок опалювального сезону в регіонах України, стан підготовки до зими підприємств галузі».
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Відбудеться відеоконференція Київ-Париж на тему: «Очікування від візиту президента Януковича до Франциї». Організатори: Інститут світової політики разом з Французьким інститутом міжнародних відносин.
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Прес-конференція на тему: «Стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні». Учасники: голова Державного комітету ядерного регулювання України Олена Миколайчук та інші.
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Голова правління банку "Фінанси і Кредит" Володимир Хливнюк відповість на питання користувачів Інтернет-порталу ЛІГА.net. Тема конференції: "Коли в Україну повернеться кредитування і яким воно буде?"
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Круглий стіл на тему: «Податковий кодекс - стимулювання чи зниження економіки».
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(УНІАН)