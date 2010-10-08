Сьогодні в Осло назвуть володаря Нобелівської премії миру

Норвезький нобелівський комітет представить сьогодні в Осло володаря Нобелівської премії миру за 2010 рік, передає РІА "Новини".

Список претендентів на премію цього року уперше за історію її вручення незвично довгий - у ньому 237 кандидатів, 38 з яких є громадськими і міжнародними організаціями. Про це в лютому цього року повідомив Норвезький нобелівський комітет без згадки, проте, імен кандидатів, які згідно з правилами можуть бути доступними для громадськості лише після закінчення 50 років.

Згідно з прогнозами директора норвезького Інституту досліджень проблем миру PRIO Крістіана Берга ХАРПВІКЕНА найімовірнішим кандидатом на нагороду, на його думку, є афганський доктор і правозахисниця, голова незалежної комісії Афганістану з прав людини Сіма САМАР.

На друге місце К. ХАРПВІКЕН поставив некомерційне агентство новин DVB - ''Демократичний голос Бірми'`. Журналісти і коментатори агентства працюють в Осло, публікуючи матеріали кореспондентів, які знаходяться в самій М’янмі.

На третьому місці в списку К. ХАРПВІКЕНА значиться спеціальний суд по Сьєрра-Леоне.

Пояснюючи свій вибір, директор норвезького інституту PRIO пише на сайті своєї організації, що питання безпеки і роль жінок, правосуддя в умовах перехідного періоду, а також незалежного висвітлення тієї або іншої проблеми, видаються йому тими темами, на які можуть звернути увагу члени Нобелівського комітету цього року.

Аналітик не виключає також, що, як і минулого року, присудивши нагороду американському Президентові Бараку ОБАМІ, члени Нобелівського комітету знову можуть скористатися можливістю звернути увагу на окремі ініціативи, які вважаються важливими в цей момент.

Серед інших можливих кандидатів на Нобелівську нагороду К. ХАРПВІКЕН називає правозахисницю і адвоката з Пакистану Асму ЯХНАГІР, доктора з демократичної республіки Конго, який зробив багато для жертв сексуального насильства, - Деніса МУКВЕГЕ, активістку ліберійського жіночого руху за мир Women of Liberia Mаss Action for Peace Леймах ГБОВІ.

Називають у Норвегії серед претендентів на премію і росіянку Світлану ГАНУШКІНУ і ''Меморіал'', а також трьох китайських дисидентів - ЛЮ Сяобо, ХУ Цзя або ДАТ Чжишена.

Гідними премії аналітик з Норвегії також вважає журналістку з Азербайджану Малахат НАСІБОВУ, міжнародну неурядову кризову групу International Crisis Group, спеціальний трибунал по Камбоджі або голову комісії ООН з порушень прав людини під час війни в Газі 2008-09 років Річарда ГОЛДСТОУНА.

Що стосується прогнозів скандинавських ЗМІ, то вони, користуючись аналізом норвезького аналітика, додають і свої власні припущення.

Згадують, приміром, що була Верховний комісар ООН з прав людини Мері РОБІНСОН, політичний діяч із Зімбабве - Морган ЦВАНГІРАЙ і так далі

Церемонія вручення Нобелівських премій проходить в Стокгольмі і Осло в день смерті їх засновника Альфреда Нобеля - 10 грудня.