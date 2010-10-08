Погребінський: звільнення Азарова можливе лише за форс-мажорних обставин
11:23, 08 жовтня 2010Різне
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Політолог Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що Миколу АЗАРОВА можуть звільнити з посади прем`єр-міністра України лише за форс-мажорних обставин.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції.
За словами експерта, М. АЗАРОВ є "дуже комфортним прем`єр-міністром для нинішнього Президента".
На його думку, підстави для звільнення з посади М. АЗАРОВА можуть з`явитися лише за яких-небудь форс-мажорних обставин.
"Але я поки що таких обставин не бачу", - сказав М. ПОГРЕБІНСЬКИЙ.
У той же час він додав, що, за прогнозами експертів, певні економічні проблеми можуть виникнути приблизно через півроку.
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