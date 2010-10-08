Погребінський: звільнення Азарова можливе лише за форс-мажорних обставин

Політолог Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що Миколу АЗАРОВА можуть звільнити з посади прем`єр-міністра України лише за форс-мажорних обставин.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції.

За словами експерта, М. АЗАРОВ є "дуже комфортним прем`єр-міністром для нинішнього Президента".

На його думку, підстави для звільнення з посади М. АЗАРОВА можуть з`явитися лише за яких-небудь форс-мажорних обставин.

"Але я поки що таких обставин не бачу", - сказав М. ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

У той же час він додав, що, за прогнозами експертів, певні економічні проблеми можуть виникнути приблизно через півроку.