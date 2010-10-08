Янукович упевнений, що відносини між Україною та Францією активізуються

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що з підписання дорожньої карти між Україною і Францією почнеться активізація двосторонніх стосунків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Української держави заявив після зустрічі з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ, яка відбулася 7 жовтня у Єлисейському палаці в Парижі.

В. ЯНУКОВИЧ повідомив, що під час зустрічі з Президентом Франції була підписана дорожня карта українсько-французьких стосунків на 2011-2012 роки і угода між урядами двох країн про взаємодопомогу і співпрацю в цивільному захисті населення.

В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що саміт в Брюсселі вимагає від України ретельної підготовки з провідними партнерами з Європейського Союзу, країнами, які відіграють значну роль в політиці ЄС. І, за його словами, Україна і Франція на двосторонньому рівні відпрацюють широкий спектр питань. "Україна сподівається залучити Францію як партнера в питаннях євроінтеграції, зокрема, щодо підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС, про створення зони вільної торгівлі і безвізовий режим", - підкреслив голова Української держави.

В. ЯНУКОВИЧ також повідомив, що на зустрічі обговорювали питання модернізації української газотранспортної системи. Він вкотре запевнив, що Україна буде надійним постачальником газу, "і дуже важливо це питання вирішувати у трикутнику Україна-Європа-Росія".

Як повідомило джерело, присутнє на переговорах, В. ЯНУКОВИЧ на зустрічі з М. САРКОЗІ зауважив, що після останнього рішення Конституційного Суду "Україна і Франція мають схожі політичні системи, і це дає надію на зміцнення ефективної співпраці".

За даними джерела, Н. САРКОЗІ натомість повідомив, що покладає великі надії на ініціативу Франції про створення нового економічного простору і простору безпеки. Як зазначив Президент Франції, найближчим часом відбудуться його зустрічі з цих питань з Канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ і Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ. "І Україна в цій справі може стати містком між Європою і Росією, тому що її "важко об'їхати" у цих питаннях", - підкреслив Н.САРКОЗІ.