Янукович виступає за створення асамблеї для проведення конституційної реформи
13:47, 08 жовтня 2010Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає необхідним створити в Україні конституційну асамблею для проведення конституційної реформи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Парижі під час офіційного візиту.
На думку Президента, відміна політичної реформи 2004 року - це лише перший крок до повномасштабної конституційної реформи в Україні.
В. ЯНУКОВИЧ переконаний, що важливо створити ефективний механізм громадського обговорення подальших кроків і сформувати конституційну асамблею.
Принципово важливим Президент України також вважає підтримку місцевого самоврядування, для чого в Конституцію мають бути внесені відповідні зміни.
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