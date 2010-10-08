Янукович виступає за створення асамблеї для проведення конституційної реформи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає необхідним створити в Україні конституційну асамблею для проведення конституційної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Парижі під час офіційного візиту.

На думку Президента, відміна політичної реформи 2004 року - це лише перший крок до повномасштабної конституційної реформи в Україні.

В. ЯНУКОВИЧ переконаний, що важливо створити ефективний механізм громадського обговорення подальших кроків і сформувати конституційну асамблею.

Принципово важливим Президент України також вважає підтримку місцевого самоврядування, для чого в Конституцію мають бути внесені відповідні зміни.