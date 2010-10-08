Янукович: потрібно буде змінювати систему виборів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає повернення України до пропорційно-мажоритарної або навіть до мажоритарної системи виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні в Парижі під час офіційного візиту до Франції.

За його словами, Україна втомилася від постійних виборів.

"Украй шкідливо, що вибори в Україні проходять майже щороку. Україна постійно перебуває в збудженому політичному стані. Політики експериментують над суспільством. Хочу упорядкувати усі вибори", - сказав Президент.

Він вважає за доцільне, щоб вибори глави держави і парламенту проходили майже одночасно. "Вони повинні проводитися в один рік, у крайньому випадку - розводять в часі на півроку", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Він переконаний, що пропорційна система виборів віддалила політиків від суспільства. "Тому депутати відірвані від життя", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, як мінімум, держава повинна повернутися до змішаної мажоритарно-пропорційної системи "50 на 50" або повністю до мажоритарної.

"Кожен депутат має бути закріплений за окремим округом і бути близьким до людей", - переконаний Президент України.

"Це дискусійне питання, але треба буде змінювати систему виборів", - додав він.