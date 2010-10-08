Україна буде активно брати участь у вирішенні проблеми Придністров’я - Янукович

Україна братиме активну участь у вирішенні проблеми Придністров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в Парижі під час офіційного візиту.

За словами Президента, Україна брала і братиме активну участь у вирішенні питань, пов'язаних зі статусом Придністров'я.

Перші результати цієї участі, сказав В. ЯНУКОВИЧ, відчуваються вже в тому, що керівництво Молдови і Придністров'я зустрічаються за столом переговорів.

"Це добре" - сказав Президент України.

За його словами, він і надалі робитиме усе, щоб Придністров'я отримало особливий статус, але у складі Молдови.