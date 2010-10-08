Україна буде активно брати участь у вирішенні проблеми Придністров’я - Янукович
13:53, 08 жовтня 2010Різне
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Україна братиме активну участь у вирішенні проблеми Придністров'я.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в Парижі під час офіційного візиту.
За словами Президента, Україна брала і братиме активну участь у вирішенні питань, пов'язаних зі статусом Придністров'я.
Перші результати цієї участі, сказав В. ЯНУКОВИЧ, відчуваються вже в тому, що керівництво Молдови і Придністров'я зустрічаються за столом переговорів.
"Це добре" - сказав Президент України.
За його словами, він і надалі робитиме усе, щоб Придністров'я отримало особливий статус, але у складі Молдови.
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