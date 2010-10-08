ВР пропонує продовжити свої повноваження до 5 років

Верховна Рада України звернулася до Конституційного Суду України для надання заключення про законопроект "Про внесення змін до Конституції України" (щодо проведення чергових виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, сільських, селищних рад і сільських, селищних, міських голів).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 265 народних депутатів з 431, зареєстрованого в сесійній залі.

Зокрема, це рішення підтримали 178 депутатів від Партії регіонів, 2 - від БЮТ, 14 - від "Нашої України - Народної самооборони", 26 - від КПУ, 20 - від Блоку Литвина, 25 позафракційних.

Голова Тимчасової спеціальної комісії з підготовки змін в законодавство у зв'язку з рішенням Конституційного Суду Адам МАРТИНЮК повідомив, що з ініціативою внести зміни до Конституції виступили 226 народних депутатів.

Цей законопроект вносить зміни в статтю 76 Конституцій України. Передбачають, що конституційний склад Верховної Ради України - 450 народних депутатів - обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років (у нинішній редакції Конституції - строком на 4 роки - УНІАН).

Крім того, пропонується внести зміни до статті 77 Основного Закону, якими передбачено, що чергові вибори у Верховну Раду України проходять в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради (у нинішній редакції Конституції - в останню неділю березня четвертого року повноважень - УНІАН).

Також пропонують внести зміни до статті 103 Конституції, передбачивши, що чергові вибори Президента України проводять в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента (у нинішній редакції Конституції - в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень голови держави - УНІАН).

Крім того, статтю 136 Конституцій пропонують доповнити нормою про те, що "до складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим входять депутати, які обираються жителями Автономної Республіки Крим на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років".

Законопроектом передбачено, що до складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, яких обирають жителі села, селища, міста, району області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Тобто пропонують встановити, що місцеві ради обирають строком на 5 років, а не на 4 роки, як передбачено в діючій Конституції.

Крім того, законопроект передбачає, що чергові вибори депутатів сільської, селищної, міської, районної, обласної ради і сільських, селищних, міських голів проходять в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень.