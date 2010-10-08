Головне за 8 жовтня

Новини дня

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Головними новинами дня стали повідомлення про зменшення єдиного податку для підприємців, заява Нацбанку про вересневу інфляцію, що досягла 12-річного максимуму, запевнення міністрів і урядовців про підключення опалення...

Соцполітика

Янукович: українська влада рухається шляхом підвищення соціальних стандартів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що влада рухається шляхом підвищення соціальних стандартів для громадян.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками політичних і наукових кіл Франції, відповідаючи на питання про можливі шляхи виправлення демографічної ситуації в Україні, повідомили УНІАН в прес-службі глави держави.

"Стурбованість має бути серйозною, але серйозними мають бути і програми, спрямовані на поліпшення життя людей", - переконаний В. ЯНУКОВИЧ.

"Для виправлення цієї ситуації ми зобов`язані підвищити мотивації людей збільшувати свої сім`ї, а це, в першу чергу, соціальні стандарти", - сказав Президент.

В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що йдеться про передвиборні зобов`язання перед людьми, зокрема, про підвищення рівня пенсій і зарплат. Він сказав, що в цьому напрямі вже зроблені перші кроки, у тому числі ухвалений відповідний закон.

"Я не відступив від свого рішення. Сьогодні поступово збільшуються пенсії, заробітні плати, соціальні стандарти в Україні", - підкреслив глава держави, додавши, що ці кроки також позитивно оцінив Міжнародний валютний фонд.

"Сьогодні ми йдемо цим шляхом", - наголосив В. ЯНУКОВИЧ.

Він додав, що в цьому контексті важливою є також реалізація програм з охорони здоров`я, будівництва доступного житла та ін.

Економіка

Вереснева інфляція досягла 12-річного максимуму

Показник вересневої інфляції був максимальним для цього місяця з 1998 року, повідомляється в «Експрес-оцінці інфляції» за вересень 2010 року, оприлюдненій на сайті Національного банку України.

НБУ зазначає, що різке зростання індексу споживчих цін (ІСЦ) у вересні на рівні 2,9% було викликане, серед іншого, зростанням цін на сирі продукти на 7,2% за місяць, що становить 2 п.п. внеску в ІСЦ. Прискорення базової інфляції, показник якої у вересні становив 1,5%, додало 0,8 п.п. у ІСЦ.

«Максимальний (із 1998 року) для цього місяця приріст ІСЦ зумовив прискорення річної інфляції споживчих цін до 10,5% (7,4% - із початку року)», - констатує Нацбанк.

Зростання цін на сирі продукти у вересні, перш за все, було обумовлено шоками на окремих товарних ринках. Основними чинниками виступали різке зростання цін на світових продовольчих ринках і погіршення інфляційних очікувань економічних агентів. Внесок сезонного чинника в зростання цін на сирі продукти становив лише 0,2 п.п.

Зміна небазової інфляції у вересні становила 4,5%, що становить 2,1 п.п. внеску в зміну ІСЦ.

Зміцнення курсу євро в умовах відносної стабільності курсу гривні до долара США стало головним чинником послаблення номінального ефективного обмінного курсу (НЕОК) гривні, що сприяло зростанню вузького базового ІСЦ на 0,5% (хоча в річному вимірюванні продовжилося його уповільнення до 3,6%).

Черговий раунд переговорів про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС пройде на початку грудня поточного року

Черговий, 14-й раунд переговорів про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Європейським Союзом пройде на початку грудня поточного року.

Про це УНІАН повідомили у службі заступника міністра економіки Валерія П’ЯТНИЦЬКОГО.

Нагадаємо, сьогодні у Києві завершився 13-й раунд переговорів, під час яких європейська сторона надала для вивчення українській сторони свої пропозиції щодо доступу до ринку послуг.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня п.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що на сьогодні Україна і Європейський Союз мають компромісне рішення за угодою про асоціацію і вільну торгівлю. Також М.АЗАРОВ заявив, що угода про вільну торгівлю між Україною і ЄС буде підготовлена до чергового саміту Україна–ЄС, який пройде 22 листопада у Брюсселі.

Янукович закликає французькі компанії інвестувати в Україну

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає французькі компанії інвестувати в Україну.

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, відповідне запрошення він зробив під час робочого ланчу у штаб-квартирі Руху підприємців Франції (MEDEF).

"Я закликаю французькі компанії стати партнерами в реалізації проектів, у яких є обопільна зацікавленість наших держав", - сказав Президент.

За даними В. ЯНУКОВИЧА, в Україні працюють тільки близько 300 підприємств з часткою французького капіталу. "Ми повинні змінити цю ситуацію на краще, і про це я говорив з представниками французької влади. Зокрема, з Президентом САРКОЗІ, який поділяє такий підхід", - зазначив Президент, додавши, що "те ж стосується можливих спільних проектів у сфері телекомунікації".

"Україна готується провести фінальну частину футбольного Євро- 2012, тому зараз, образно кажучи, уся держава перетворилася на будівельний майданчик. Зводяться новітні спортивні об`єкти, перебудовується інфраструктура та інше", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Глава держави також сказав, що нині потенціал обох країн в економічному співробітництві використовується далеко не повною мірою.

"Як Президент відповідально заявляю: Україна вітатиме участь в цьому процесі французьких інвесторів", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

Фінанси

До бюджету від розмещення ОВДП у вересні залучено 2,6 млрд. грн.

За результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до державного бюджету України у вересні поточного року надійшло коштів на загальну суму 2,553 млрд. грн. (з початку року - 35,116 млрд. грн.).

Про це повідомляє сайт Національного банку України.

Всього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів для рекапіталізації банків і погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ - у вересні не випускалися) на загальну суму 57,948 млрд. грн.

Погашення і сплата доходу по ОВДПЗ здійснювалися своєчасно і в повному об`ємі, який з початку року склав 22,173 млрд. грн., у тому числі основний борг - 14,560 млрд. грн., сплата доходу - 7,614 млрд. грн.

Підприємництво

Єдиний податок для бізнесу зменшать з 1500 до 600 грн. - Держкомпідприємництва

У проекті Податкового кодексу єдиний податок для підприємців, які працюють не за місцем реєстрації, буде зменшений з 1 500 до 600 грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва, посилаючись на голову комітету Михайла БРОДСЬКОГО.

За наданою інформацією, це рішення вже погоджено з профільним парламентським комітетом. Зміну ініціювала робоча група, яка працює над Податковим кодексом.

"Цю норму, яка встановлює ставку єдиного податку для підприємців, які працюють не за місцем реєстрації, на рівні 1 500 грн., визнали несправедливою. Для них єдиний податок буде зменшений до 600 грн.", - заявив М. БРОДСЬКИЙ, який працює у складі робочої групи.

Нагадаємо, проект Податкового кодексу України був прийнятий Верховною Радою в першому читанні 7 жовтня 2010 року.

Держмитслужба скоротить кількість оглядів

З метою прискорення процесу митного оформлення товарів Державна митна служба України скоротить кількість митних оглядів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держмитслужби, переданому УНІАН.

Зокрема, голова Держмитслужби Ігор КАЛЕТНІК 8 жовтня ц.р. підписав лист №11/1-10.10/11664-ЕП, згідно з яким внутрішнім митницям доручено брати до уваги результати контролю, проведеного прикордонною митницею, і уникати взяття проб і зразків з метою проведення досліджень товару за однаковими параметрами. Це дозволить скоротити час проведення митного контролю і не допускати необгрунтованих затримок митного оформлення.

Це рішення реалізоване згідно з Міжнародною конвенцією про спрощення і гармонізацію митних процедур.

Росія і Україна працюють над створенням СП зі збагачення урану

Росія і Україна працюють над створенням спільного підприємства зі збагачення урану.

Про це заявив журналістам глава «Росатому» Сергій КІРІЄНКО, передає РІА «Новости».

«Ми працюємо над створенням комерційного підприємства зі збагачення урану в рамках інтеграції двох атомних комплексів Росії і України», – сказав він.

За словами С.КІРІЄНКА, це буде СП, подібне тому, яке створене Росією і Казахстаном у цій сфері. Працюватиме нове СП на території Росії, повідомив глава «Росатому».

Нагадаємо, російський холдинг «Атоменергопром» і казахстанський «Казатомпром» мають намір до 2017 року побудувати в Ангарську (Іркутська обл..) центр зі збагачення урану. У 2024 році центр має вийти на проектну потужність. Робота центру, створюваного за ініціативою РФ, дозволить всім країнам, які хочуть розвивати ядерну енергетику, отримати доступ до такої високотехнологічної послуги, як збагачення урану. При цьому технології збагачення не експортуватимуться.

Для реалізації проекту «Атоменергопром» і «Казатомпром» у 2006 році створили ЗАТ «Центр зі збагачення урану» (ЦЗУ). Передбачається, що ЦЗУ збагачуватиме уран, що видобувається на території Росії і Казахстану. Потужність підприємства становитиме 5 млн. одиниць роботи розділення (ОРР) на рік. (ОРР – величина, що показує обсяг енерговитрат на збагачення 1 кг урану). Вартість проекту ЦЗУ – 2,5 млрд. дол. Крім цього Росія і Казахстан обговорюють створення спільного підприємства в ядерній енергетиці з торгівлі на ринках третіх країн.

ЖКГ

Клюєв наказав увімкнути тепло до 9 жовтня

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ наказав керівникам місцевих і центральних профільних відомств до 9 жовтня вирішити питання з опалюванням об`єктів соціальної сфери і житлового фонду.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

Як зазначено, А. КЛЮЄВ попередив, що у разі несвоєчасного виконання наказу до керівників застосовуватимуться адміністративні заходи, у тому числі - звільнення.

"Якщо протягом двох днів тепло не з`явиться не лише в дитячих садах, школах і лікарнях, але і в житлових будинках, керівники будуть строго покарані. Не виключаю, що будуть звільнення", - сказав перший віце-прем`єр.

Житло та соціальну сферу підключать до тепла до 11 жовтня - МінЖКГ

Підключення житлової і соціальної сфери України до тепла планують завершити до 11 жовтня.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ.

"Завдання стоїть завтра на ранок максимально закінчити (підготовку до зими) бюджетної сфери, 70-75% повинно опалюватися житла. І на ранок 11 жовтня ми повинні повністю почати опалювальний сезон. Усі об`єкти повинні отримувати тепло", - сказав він.

Проте, міністр уточнив, що не усі об`єкти відразу отримуватимуть якісне тепло, тому що необхідно мінімум два тижні для того, щоб вийти на той режим, у якому працюють котельні, прогріти будинки і провести налагоджувальні роботи.

За його даними, на сьогодні, на 8.00, введено в роботу 80% котелень, підключено до тепла 56% житлових будинків, 87% дошкільних установ, 85% навчальних закладів, 88% лікарень.

Пеню за борги за квартплату населенню у цьому році нараховувати не будуть

Пеню на заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг населенню цього року нараховувати не будуть.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

"Цього року пеня нараховуватися не буде", - сказав він.

Ю. ХІВРИЧ зазначив, що міністерство розробило законопроект, яким внесені пропозиції відмінити заборону на нарахування пені, прийняту у 1996 році, з 1 січня 2011 року.

"Ми ставимо питання про те, що на усі існуючі борги, а вони, на жаль, великі - близько 10 млрд. грн., нарахування пені здійснюватися не буде. Якщо цей закон буде ухвалений, пеня нараховуватиметься тільки на нові борги, які виникнуть з 1 січня 2011 року", - пояснив Ю.ХІВРИЧ.

Міністр уточнив, що порядок і розмір пені буде визначений постановою Кабінету Міністрів після ухвалення цього закону.

Він нагадав, що до 1996 року нараховувалося 0,01% пені за день протермінування платежу, але не більш за суму заборгованості.

Борги за газ підприємствам ТКЕ компенсують з Держбюджету

Заборгованість за газ за період опалювального сезону 2009-2010 рр. у розмірі 1,3 млрд. грн. буде компенсована підприємствам теплокомуненерго з Державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив міністр з питань житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ.

"Борг опалювального сезону складає сьогодні 1,8 млрд. грн. Тиждень тому ми отримали доручення Андрія КЛЮЄВА (перший віце-прем’єр- міністр України - УНІАН) і зараз погоджуємо проект постанови про закриття різниці в тарифах. З 1,8 млрд. грн. боргу опалювального сезону 1,3 млрд. грн. - це різниця в тарифах, яку закриватиме держава через постанову, через Державний бюджет", - сказав міністр.

При цьому Ю. ХІВРИЧ додав, що НАК "Нафтогаз України" поставила умову, що щодо заборгованості, яка залишилася, у 500 млн. грн., кожне підприємство повинне скласти графік її погашення до 31 грудня цього року.