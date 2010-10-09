Литвин підтримує ідею Януковича щодо виборів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підтримує ідею Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо проведення виборів парламенту та глави держави в один рік.

Про це спікер заявив в ефірі передачі “Велика політика з Євгенієм КИСЕЛЬОВИМ”.

"В принципі, я цю ідею підтримую з огляду на те, що коли б вибори проводилися в один рік, була б гарантія, що 5 років можна було б спокійно працювати", - сказав В. ЛИТВИН.

Водночас, за його словами, залишається питання, яким чином можна узгодити строки повноважень парламенту і Президента.

"Потрібно або чекати через певну кількість років, коли це відбудеться, або поставити питання в такій площині, щоб Верховна Рада України погодилася провести вибори до парламенту у 2015 році, відбувши три роки каденції після виборів 2012 року", - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН зауважив, що це тема для дискусій, і він не бачить чогось надзвичайного в цьому питанні.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Президент України В.ЯНУКОВИЧ висловився за майже одночасне проведення виборів глави держави і народних депутатів України.

«Вони мають проводитись в один рік, у крайньому разі – розведені у часі на півроку», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.