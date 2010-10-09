Справу про отруєння Ющенка довелося розслідувати наново - заступник генпрокурора

Заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявляє, що розслідування кримінальної справи про отруєння Віктора ЮЩЕНКА в 2004 році практично не просунулося, і її довелося розслідувати наново.

Про це Р.КУЗЬМІН сказав у прямому ефірі програми «Шустер LIVE» телеканалу «Україна».

«Ми сьогодні працюємо у справі спочатку. П`яти років як і не було», - сказав він.

При цьому заступник генпрокурора додав, що ніхто з тих, хто не виконував свої прямі обов`язки з ведення розслідування, не покараний.

«Слідча група одержала справу з восьми томів, а коли вони її здали, там був 321 том. Але в цьому 321 томі немає жодного натяку на те хто, коли, навіщо і чому», - сказав Р.КУЗЬМІН.

За його словами, прокуратура не знає, хто намагався убити В.ЮЩЕНКА, навіщо його намагалися убити, і чи намагалися його вбивати взагалі.

«Ми не знаємо відповіді. Немає правди. А в справі кримінальній цієї правди немає також», - додав він.

Як повідомлялося, колишній слідчий Генеральної прокуратури у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА Галина КЛИМОВИЧ днями заявила, що прокуратура намагається «завалити слідство».

Зокрема, в інтерв`ю Українській службі Бі-Бі-Сі Г.КЛИМОВИЧ висловила стурбованість, що слідство затягується, і що нова слідча група хоче спростувати сам факт отруєння В.ЮЩЕНКА, що, за її словами, було обґрунтовано слідством під час її роботи.

Слідчою групою у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА зараз керує Володимир ПРОСКУРНИК, куратор - заступник генпрокурора Р.КУЗЬМІН.

Вчора, 8 жовтня, прес-секретар В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННІКОВА у коментарі УНІАН заявила, що колишній Президент України сподівається, що у кримінальній справі про його отруєння не буде політичних інсинуацій і тиску.

Довідка УНІАН. Під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином.

За версією слідства, В.ЮЩЕНКО був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. З червня 2008 року і до зміни влади цього року Генпрокуратура неодноразово заявляла, що факт умисного отруєння В.ЮЩЕНКА повністю доведений.