“Єдина Росія” запропонувала Медведєву чотири кандидатури на посаду мера Москви

Політична партія «Єдина Росія», яка має більшість у Московській міській думі, запропонувала Президенту Росії Дмитру МЕДВЕДЄВУ чотири кандидатури на посаду мера Москви.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на зустрічі з Д.МЕДВЕДЄВИМ голова вищої ради партії «Єдина Росія» Борис ГРИЗЛОВ назвав кандидатури міністра транспорту РФ Ігоря ЛЕВІТІНА, віце-прем`єра Сергія СОБЯНІНА, губернатора Нижегородської області Валерія ШАНЦЕВА і першого заступника мера Москви Людмили ШВЕЦОВОЇ.

У свою чергу, Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що кожний з названих чиновників здатний очолити Москву.

“Це велика відповідальність. У рамках встановлених законом процедур я продумаю остаточно своє рішення і в установленому порядку внесу для того, щоб Московська міська дума наділила повноваженнями нового мера міста Москви», - сказав він.

За словами Президента РФ, новий мер повинен підтримувати рівень життя в столиці, вирішувати соціальні проблеми, продовжувати соціальну політику.

Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що має намір зустрітися з майбутнім мером Москви, щоб обговорити проблеми столиці і шляхи їх вирішення.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав Указ «Про дострокове припинення повноважень мера Москви».

“Відсторонити ЛУЖКОВА Юрія Михайловича від посади мера Москви у зв`язку із втратою довіри Президента Російської Федерації”, - зазначається в указі.

Д.МЕДВЕДЄВ призначив Володимира РЕСІНА тимчасово виконуючим обов`язки мера Москви на період до вступу на посаду особи, наділеної повноваженнями мера Москви.