“Єдина Росія” запропонувала Медведєву чотири кандидатури на посаду мера Москви
Політична партія «Єдина Росія», яка має більшість у Московській міській думі, запропонувала Президенту Росії Дмитру МЕДВЕДЄВУ чотири кандидатури на посаду мера Москви.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на зустрічі з Д.МЕДВЕДЄВИМ голова вищої ради партії «Єдина Росія» Борис ГРИЗЛОВ назвав кандидатури міністра транспорту РФ Ігоря ЛЕВІТІНА, віце-прем`єра Сергія СОБЯНІНА, губернатора Нижегородської області Валерія ШАНЦЕВА і першого заступника мера Москви Людмили ШВЕЦОВОЇ.
У свою чергу, Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що кожний з названих чиновників здатний очолити Москву.
“Це велика відповідальність. У рамках встановлених законом процедур я продумаю остаточно своє рішення і в установленому порядку внесу для того, щоб Московська міська дума наділила повноваженнями нового мера міста Москви», - сказав він.
За словами Президента РФ, новий мер повинен підтримувати рівень життя в столиці, вирішувати соціальні проблеми, продовжувати соціальну політику.
Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що має намір зустрітися з майбутнім мером Москви, щоб обговорити проблеми столиці і шляхи їх вирішення.
Як повідомляв УНІАН, 28 вересня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав Указ «Про дострокове припинення повноважень мера Москви».
“Відсторонити ЛУЖКОВА Юрія Михайловича від посади мера Москви у зв`язку із втратою довіри Президента Російської Федерації”, - зазначається в указі.
Д.МЕДВЕДЄВ призначив Володимира РЕСІНА тимчасово виконуючим обов`язки мера Москви на період до вступу на посаду особи, наділеної повноваженнями мера Москви.