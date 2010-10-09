Головне на 9 жовтня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ визнав існування загрози часткового поглинання української економіки Росією.

Про це він заявив у інтерв’ю програмі «Шустер Live».

«Вона є. Але й Україна вже так інтегрована до світової економіки, що сьогодні це вже має незначний вплив… І Росія це розуміє. І я постійно говорю: ви такі великі – візьміть поступіться нам в одному питанні, другому, третьому… І вони, до речі, цього дотримуються. Іноді не хочеться. Але ми намагаємося переконувати фактами, прикладами про те, що вигідно, у тому числі, й Росії», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами глави держави, він часто зустрічається із керівництвом РФ «не тому, що там така вже й любов у нас».

«Наш обов’язок – запустити механізм економічний, який був частково втрачений між нашими країнами. Тому й з МЕДВЕДЄВИМ, і з ПУТІНИМ ми на постійному зв’язку. У нас таких, мовляв, солодких розмов дуже мало. У нас дуже багато принципових розмов. І, природно, кожний захищає свої національні інтереси. Ми, об’єднуючи зусилля, отримуємо ефект і в Україні, і в Росії», - сказав президент України, вкотре зазначивши, що зайва політизація цього питання ніколи не була корисною.

«Захищати національні інтереси – це не лише язиком розповідати, але економічно потрібно захищати», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що в інтересах українського товаровиробника в рамках запровадження зони вільної торгівлі з Європейським Союзом скасування мит на ввезення деяких груп товарів із ЄС може бути розтягнуто на 10-15 років.

Про це він заявив у інтерв’ю програмі «Шустер Live».

Говорячи про переговори з Європейським Союзом щодо створення зони вільної торгівлі, глава держави вкотре визнав, що це питання – непросте.

«Є цілі групи товарів, дуже для нас чутливих, по яким європейці хочуть, щоб ми скасували мито. Можливо, ми й підемо на це, але терміни введення скасування цих мит ми розтягнемо на 10, а може й на 15 років», - сказав президент України.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що створення зони вільної торгівлі з ринками ЄС, що нараховують близько 500 млн споживачів, – це, безперечно, необхідно і вигідно для України. «Але ми не хочемо мати дискримінацію на цих ринках. Сьогодні ми її маємо. Ми хочемо на рівних працювати. І для нас цей принцип є дуже важливий: і з точки зору амбіцій України як незалежної держави, і з позиції захисту національних інтересів національного товаровиробника», - заявив глава держави.

Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва узгодив проекти постанов правління Пенсійного фонду, які дозволять реалізувати закон про єдиний соціальний внесок.

Про це голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ написав у своєму веб-блозі.

«Наш комітет узгодив проекти постанов правління Пенсійного фонду, які дозволять реалізувати закон про єдиний соціальний внесок», - пише М.БРОДСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що «вже з нового року замість чотирьох окремих платежів до Пенсійного фонду і трьох соціальних фондів залишиться лише один. Далі вже Держказначейство займатиметься розподілом грошей по фондах».

«Введення єдиного соціального внеску значно спростить для підприємців підготовку і здачу звітності. Плюс це економія часу і сил. Отже влада взяті на себе зобов`язання зі спрощення адміністрування виконує», - резюмував він.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) припинила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну курячих половинок і четвертинок, а також ніжок і їх частин походженням із США і Бразилії.

Про це йдеться в повідомленні МКМТ, опублікованому сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр» (№188 від 9 жовтня ц.р.).

У повідомленні наголошується, що антидемпінгове розслідування припинено без застосування антидемпінгових заходів.

Дане рішення комісії набирає чинності з дня публікації.

З8 жовтня компанія «Київенерго» почала підключення житлових будинків міста до системи централізованого опалення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АК «Київенерго».

У повідомленні наголошується, що компанія випереджає раніше затверджений графіком термін підключення - 11 жовтня.

У прес-службі зазначили, що роботи з підключення до центрального опалення співробітники енергокомпанії здійснюють у цілодобовому режимі, у тому числі й у вихідні дні.

Підключення житлового фонду відбувається в усіх районах міста одночасно згідно із затвердженим графіком, який узгоджений з районними держадміністраціями. У цілому «Київенерго» надасть теплопостачання 9541 житловому будинку.

“Компанія технічно повністю готова до опалювального сезону, тому перенесення термінів його початку на раніший період не викликало проблем. Роботи проводитимуться у встановлені терміни, включення відбуватиметься поступово, в індивідуальному порядку. Першими одержать тепло ті житлово-експлуатаційні організації, які своєчасно підготувалися до опалювального сезону і одержали акти готовності», - сказав головний інженер АК «Київенерго» Юрій ГЛАДИШЕВ.

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКОпереконана в необхідності об`єднання всіх інтелектуальних сил країни заради створення проекту розвитку нової України XXI століття.

Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№37 (817) 9-15 жовтня 2010 р.), повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"До наступних виборів потрібно створити проект України XXI століття, який буде складатися з нової Конституції і низки ключових, системоутворюючих законів, в яких будуть враховані всі помилки та досягнення успішних країн світу. А потім напружити всі наші національні сили, щоб саме для ухвалення цього пакету законів обрати до Верховної Ради 300 депутатів - конституційну більшість, які, не змінюючи навіть коми в цих законах, приймуть їх, відкриваючи Україні принципово інший шлях розвитку", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера "Батьківщини", реалізація проекту України XXI століття можлива, "якщо робити це не під чергового вождя, а публічно, професійно і справедливо разом з громадянським суспільством та інтелектуальними, компетентними людьми".

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що необхідно також об`єднати громадськість для реалізації проекту побудови України XXI століття.

"Для початку ми готові запропонувати інтернет-можливість для всіх, хто готовий об`єднатися для роботи над проектом нашої майбутньої країни. Потім разом визначимо зміст проекту та сфери, які особливо гостро потребують реформування. Спільними зусиллями обговоримо концепції і ключові законопроекти, мета яких - забезпечити оперативне та якісне проведення перетворень", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, законопроекти повинні бути актуальними, реалістичними, системними і взаємопов`язаними.

"До їх розробки мають бути підключені кваліфіковані фахівці з різних сфер, авторитетні аналітики, представники еліт. Сенс задуманого необхідно ясно і дохідливо донести до кожного. Щоб виникав зворотній зв`язок, щоб будь-яка здорова думка, будь-яка слушна пропозиція були, по можливості, враховані в процесі уточнення текстів. Щоб думка кожного небайдужого громадянина, точка зору будь-якого компетентного фахівця були почуті. Пересічний громадянин не може і не зобов`язаний вникати в тонкощі складних процесів законотворчості, але він має право розуміти логіку руху", - вважає лідер "Батьківщини".

Ю.ТИМОШЕНКО констатувала, що подібний підхід спрацював на останніх парламентських виборах у Великій Британії.

"Опозиція розробила пакет з 23 законопроектів і втілила їх в життя відразу після приходу до влади. І в нас немає іншого шляху. Заради цього я готова дійти до кожного сільського двору, постукати в кожні двері і достукатися до кожного серця", - зазначила вона.

"У нас все ще є шанс побудувати країну, спираючись на досвід інших, які витратили на це століття, уникаючи їх помилок, використовуючи їх кращі досягнення. Ви будете здивовані, але я досі вірю, що це можливо. Я цією вірою живу", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО при цьому зазначила, що основною помилкою українського суспільства останніх двадцяти років було те, що народ намагався вирішити проблеми, вибравши не правильну модель побудови країни, а вождя, обличчя.

Угорська влада оголосила про те, що кислотний рівень води в Дунаї повернувся в норму, повідомляє Бі-Бі-Сі.

За словами представників влади, вдалося зупинити розповсюдження отруйних відходів, викликане аварією на глиноземному заводі в центральній Угорщині, і тим самим запобігти небезпеці забруднення другої за величиною водної артерії в Європі.

Тим часом, кількість жертв аварії зросла до семи осіб. Згідно з повідомленням чиновника, який займається рятувальними роботами, ще два тіла було виявлено неподалік від міста Девечер. Проте загиблі, швидше за все, були жителями Колонтара – міста, що розташоване поряд з аварійним заводом – які вважалися зниклими безвісти. Прийнято рішення про евакуацію жителів Колонтара, яке найбільше постраждало від аварії на глиноземному заводі. За офіційними даними, евакуація населеного пункту з 800 жителями за 160 км від Будапешта є запобіжним засобом.

Попри заяви угорської влади про те, що ситуацію "взято під контроль", багато хто висловлює побоювання у зв`язку з тим, що суха, спекотна погода, яка встановилася в Угорщині, може призвести до того, що рідкі відходи перетворяться на пилюку, і токсичні і радіоактивні речовини потраплять в атмосферу.

Аварія на глиноземному заводі, що розташований за 160 кілометрів від Будапешта, сталася в понеділок, 4 жовтня. За попередніми підрахунками, з резервуарів витекло декілька сотень тисяч кубічних метрів токсичної рідини. Лужна рідина, що розлилася, є сумішшю води і промислових відходів, потрапила у води Дунаю, і працівники рятувальних служб виливали в річку величезну кількість кислоти і глини для нейтралізації токсинів.

Проте в п`ятницю з Угорщини, а також сусідньої Сербії і Хорватії, прийшли повідомлення про те, що кислотний рівень води в Дунаї повернувся в норму.

(УНІАН)