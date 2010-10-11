Тимошенко сподівається, що Венеціанська комісія назве відміну політреформи 2004 року неприпустимою
Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що Венеціанська комісія назве відміну Конституційним Судом України політреформи 2004 року неприпустимою.
Про це вона заявила в інтерв’ю 5-му каналу в неділю.
"Вірю в те, що Венеціанська комісія скаже, що це є недопустимим", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.
За її словами, Венеціанська комісія погодилась розглянути звернення партії "Батьківщина" і 16-17 жовтня буде розглядати одночасно і реформу системи судочинства в Україні, і питання законності рішення Конституційного Суду.
"Вірю в те, що комісія скаже, що це виходить за межі традицій права", - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.
"Друге на що я розраховую, що після рішення Венеціанської комісії українська влада всі зміни, які оголосив не конституційними наш суд поставить на голосування у Верховній Раді", - наголосила лідер «Батьківщини».