В Угорщині будують аварійну греблю для запобігання новому витоку отруйних відходів

В неділю, 10 жовтня, почалося спорудження аварійної греблі для запобігання новому витоку отруйних промислових відходів із зруйнованого вибухом резервуару глиноземного комбінату на заході Угорщини.

Як передає РІА "Новости", «червоний шлам» вже досяг річки Мошоні-Дуна, західного рукава Дунаю, біля кордону з Австрією і Словаччиною. "Шлам" також наповнює води річки Раба, що впадає в Дунай. За даними міністерства внутрішніх справ країни, станом на неділю рівень лужності в Дунаї та в дрібних річках, що піддались забрудненню, нормалізувався.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор ОРБАН заявив в суботу, 9 жовтня, що північна стіна резервуару з отруйними відходами може впасти до кінця вихідних. За словами глави уряду, цього разу може статися витік близько 500 тисяч кубометрів "червоного шламу". Як повідомляв УНІАН, у трьох областях, яких торкнувся розлив відходів (Веспрем, Ваш і Дьєр-Мошон-Шопрон), діє режим надзвичайної ситуації. Вулиці населеного пункту Колонтар, розташованого на ручаї Торна (цей ручай став першим з водоймищ, в який вилився шлам), опинились вкритими отруйною рідкою масою шаром в 2 метри, в розташованому нижче за течією Девечері було затоплено близько 400 будинків.

У зв'язку із загрозою повторного розливу отруйних речовин, влада Угорщини вже евакуювала близько тисячі жителів Колонтара.

ВладаУгорщини звернулась до Єврокомісії з проханням активувати механізм цивільного захисту Євросоюзу на випадок техногенних катастроф у зв'язку з наслідками аварії на глиноземному комбінаті. Словаччина направляє до Угорщини більше 250 рятувальників для надання допомоги з ліквідації наслідків аварії.

Міністерство у справах довкілля Угорщини заявило, що повна ліквідація наслідків аварії може тривати "багато місяців і коштувати десятки мільйонів євро". У зв'язку з аварією на глиноземному комбінаті порушено кримінальну справу за статтею "халатність".