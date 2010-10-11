У Стокгольмі сьогодні назвуть ім'я лауреата Нобелівської премії з економіки.

Одним з основних претендентів експерти вважають професора Гарвардського університету Уїльяма БОМОЛА, а також фахівця в області фондових ринків – професора університету Чикаго Юджина ФАМА, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Серед можливих кандидатів також австрійський учений Ернст ФЕР, який за допомогою новітньої методики вивчення мозку провів новаторські дослідження в області так званої «поведінкової економіки». Приміром, він з'ясував, які психологічні чинники змушують людей співробітничати.