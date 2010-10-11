Біля берегів Криму зазнало аварії судно з 13 моряками
10:35, 11 жовтня 2010Різне
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Судно з 13 моряками на борту, серед яких, за попередніми даними, троє громадян України і семеро росіян, зазнало аварії біля побережжя Керченського півострова Криму внаслідок шторму в Чорному морі.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів Криму.
«Вантажне судно подало сигнал «SOS» уночі з неділі на понеділок під час сильного шторму», - йдеться в прес-релізі.
Каботажне судно, призначене для плавання біля берега без виходу у відкрите море, здійснювало комерційний рейс з вантажем металу.
Голова Радміну Криму Василь ДЖАРТИ розпорядився вжити необхідних заходів для порятунку екіпажу судна.
Міська лікарня Феодосії готова до прийому моряків і надання їм медичної допомоги.
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