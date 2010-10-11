Прокуратура виявила порушення бюджетного кодексу підприємством «Київреклама» на 27 млн. грн.

Прокуратурою Києва 28 вересня внесено припис до КП «Київреклама» з вимогою перерахувати до спеціального фонду бюджету столиці частину коштів від плати за право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами в сумі 27 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокурори, припис внесено за результатами проведеної перевірки дотримання вимог бюджетного законодавства.

Встановлено, що КП «Київреклама», порушуючи вимоги Бюджетного кодексу України і розпорядження КМДА, впродовж останніх років не в повному обсязі сплачувала кошти до бюджету за надання послуг. Згідно з даними Головного управління фінансового контролю та аудиту КМДА, цього року підприємство сплатило лише 3,3% від заборгованої суми обов’язкових перерахувань.

На виконання припису прокуратури комунальним підприємством уже сплачено до спецфонду бюджету Києва 3,3 млн. грн.