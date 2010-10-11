Українська делегація візьме участь у засіданні Ради міністрів оборони Південно-Східної Європи

12 жовтня у столиці Республіки Албанія місті Тірана відбудеться чергове щорічне засідання Ради міністрів оборони Південно-Східної Європи.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, для участі у цьому заході сьогодні до Албанії відбуває українська військова делегація на чолі з міністром оборони Михайлом ЄЖЕЛЕМ.

У засіданні планують взяти участь керівники оборонних відомств країн-учасниць Ради міністрів оборони - Албанії, Болгарії, Греції, Македонії, Італії, Румунії, США, Словенії, Туреччини, Хорватії, України та Боснії і Герцеговини, а також країн-спостерігачів – Грузії, Молдови, Сербії, Чорногорії.

На початку засідання керівники оборонних відомств привітають Сербію та Чорногорію з набуттям повноправного членства у цій організації.

Далі учасники засідання планують обговорити питання регіонального співробітництва у галузі безпеки і оборони, розглянути питання, пов’язані з діяльністю Ради міністрів оборони Південно-Східної Європи та багатонаціональної бригади “Seebrig” у 2010 році, ухвалити плани діяльності на 2011 рік, визначити строки та місце проведення наступного засідання.

За підсумками засідання керівники оборонних відомств країн-учасниць Ради міністрів оборони Південно-Східної Європи планують ухвалити спільну заяву.

Очікується, що перед початком та у перервах засідання М.ЄЖЕЛЬ проведе ряд двосторонніх робочих зустрічей зі своїми іноземними колегами, зокрема, з міністром оборони Республіки Сербія Гораном ШУТАНОВАЦЕМ і міністром національної оборони Туреччини Мехметом Веджді ГЬОНЮЛЕМ.

*** Раду міністрів оборони країн Південно-Східної Європи (ПСЄ) було створено у 1996 році з метою підтримання миру і стабільності у регіоні.

Україну було прийнято до Ради міністрів оборони країн ПСЄ 6 грудня 2005 року.

У жовтні 2008 року під час засідання Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи, яке проходило у македонському місті Охрід, керівники оборонних відомств країн-учасниць цієї організації прийняли спільну заяву про включення України у 2009 році до складу Багатонаціональних миротворчих сил країн Південно-Східної Європи (багатонаціональної бригади “Seebrig”).