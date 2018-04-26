Відвідини «Нокіа» дали Азарову привід замислитися...

Європейський напрямок поїздок влади, які почастішали останнім часом, говорить тільки про одне - наближається час "Ч", тобто підписання Угоди про асоціацію і вільну торгівлю з Європейським Союзом. Це стосується і візитів прем`єр-міністра Миколи Азарова в Естонію і Фінляндію, метою яких була необхідність заручитися підтримкою керівництва цих країн напередодні переговорів з ЄС. Оскільки поїздки носили офіційний характер, український прем`єр провів зустрічі з усіма першими особами держав і практично під час кожної піднімали питання про зближення України і Євросоюзу. Зокрема, прем`єри і Естонії, і Фінляндії Андрус Ансіп і Марі Ківініемі чітко заявили, що підтримують підписання Угоди, а також введення безвізового режиму для українців у країни ЄС.

Другою темою переговорів була активізація співпраці і збільшення товарообігу з Естонією і Фінляндією, які поки не входять в перелік великих торговельних партнерів України.

Янукович затримав Азарова у Києві

Відліт з Києва в Таллінн затримався на декілька годин, оскільки прем`єр уранці відбув на зустріч з Президентом, під час якої, як розповів він вже після прильоту в столицю Естонії, обговорювали питання змін до закону про Кабмін у зв`язку з набуттям чинності Конституції 1996 року, зокрема, кадрових перестановок. Ніяких натяків, не кажучи вже про подробиці планованих "реформ", журналісти від Миколи Яновича не почули ні 5-го, ні 6-го, ні 7-го жовтня, хоча майже на кожному брифінгу, а їх за три дні було 5, ставили питання щодо цієї теми.

Єдине, про що заявив прем’єр, це те, що нова редакція закону про Кабмін негативно не вплине на роботу уряду, а своє бачення необхідних структурних і кадрових змін він викладе 8-го жовтня Президентові. "У п`ятницю ми з ним зустрінемося і обговоримо пропозиції, з якими уряд вийде. Ніяких революцій не буде", - сказав М. Азаров.

Офіційні зустрічі глави Кабміну з першими особами Естонії проходили відповідно до протоколу і тому більше часу займали формальності - обов`язкові обіди, ніж переговори в робочому режимі. У той же час, як повідомив журналістам М. Азаров і його прес-секретар, вдалося обговорити усі актуальні теми - співпраця у транспортній, енергетичній сферах, у галузі високих технологій. До речі, українська делегація дуже цікавилася роботою електронного уряду Естонії, де його вважають одним з кращих. Маю сміливість зазначити, що для України організація роботи електронного уряду, про що говорять вже декілька років, - не найближча перспектива. Дай, Боже, зі звичайним розібратися. "Є чому повчитися у Естонії", - заявив М. Азаров, коментуючи своє враження від проведених зустрічей.

Естонські бізнесмени образилися даремно

Після візиту М. Азарова в Естонію у місцевій пресі з`явилися повідомлення, що естонські бізнесмени були дещо засмучені, що їм не вдалося зустрітися з українським прем`єром і обговорити можливі проекти співпраці. Проте, в остаточному варіанті програми візиту такої зустрічі не планували, та і пан Ансіп на прес-конференції зазначив, що справа прем`єрів вирішувати більш стратегічні питання.

"Я вважаю, що не завдання прем`єр-міністра займатися конкретними проектами від час переговорів", - сказав прем`єр Естонії.

Між тим, поки прем`єри займалися стратегічними питаннями, представники Торговельної палати України і Українського національного комітету Міжнародної торговельної палати, які супроводжували М. Азарова у візиті, обговорювали зі своїми колегами тактичні кроки для поглиблення співпраці.

За словами президента УНК МТП Володимира Щелкунова, згідно з досягнутими домовленостями, уже у вівторок, 12 жовтня, до Києва прибуває делегація Естонії щодо реалізації проекту будівництва в Балаклаві котеджних містечок на викупленій землі. Крім того, в Естонії незабаром буде відкрито представництво УНК МТП.

Виявляється, жінки теж можуть проводити реформи

Наступною країною поїздки була Фінляндія. М.Азаров 6 жовтня після спілкування з прем`єр-міністром Марі Ківініемі сказав, що змінив точку зору з приводу здібностей жінок, і вже не вважає, що проводити економічні реформи - суто чоловіча справа. "Вона мене переконала", - сказав прем`єр, і не виключив, що в українському уряді також можуть з`явитися представниці слабкої статі. Проте, тут же підкреслив, що до усього потрібний обережний підхід, мовляв, була у нас вже одна жінка, натякнув він на Юлію Тимошенко. "Результати ви самі знаєте", - сказав прем`єр.

(М. Ківініемі стала другою в історії країни жінкою на чолі уряду після Аннелі Яаттеенмякі, чим повернула Фінляндії світову славу держави, де і президент, і прем`єр - жіночої статі. Вона керуватиме країною до квітня 2011 року, коли відбудуться парламентські вибори. Президент країни - Тарья Халонен).

Також М. Азаров на зустрічі з М. Ківініемі, яка у червні поточного року перед прем`єрським зайняла пост голови партії "Центр", запропонував партійну співпрацю.

Пані М. Ківініемі назвала цю пропозицію "цікавою" і пообіцяла, що обов`язково розгляне її.

Варто зазначити, що правляча партія "Центр" має у парламенті 51 з 200 мандатів. А пропозиція М. Азарова про співпрацю з Партією регіонів для неї стала другою після аналогічної китайської Комуністичної партії.

Відвідування "Нокіа" дало Азарову привід замислитися

На відміну від Естонії, у Фінляндії український прем`єр все ж зустрівся з бізнесменами - представниками Асоціації промисловців і відвідав штаб-квартиру концерну "Нокіа", де для нього провели презентацію нової моделі телефону N8.

"Презентація в "Нокіа" наводить на ряд серйозних роздумів. Досить сказати, що об`єм фінансування наукових розробок у фірмі перевищує 6,5 млрд євро, що значно більше, ніж в Україні виділяється на науку. Нам над цим, звичайно, потрібно замислитися", - заявив М.Азаров.

Розповідаючи про зустріч з фінськими промисловцями, український прем`єр сказав, що попросив їх задавати у тому числі "незручні питання" і вони пішли, переважно стосувалися проблем з веденням бізнесу в Україні, зокрема рішення судів. "Є питання з судовими позовами. Наші суди, як ви знаєте, часто приймають рішення, м`яко скажемо, які не укладаються в законодавчу основу. Тут я сказав, що ми не втручатимемося. Але якщо ви не задоволені, то можете звертатися у відповідні інстанції. А якщо є інформація, що суди приймають свідомо неправильні рішення, тобто, Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна рада суддів. Ми підтримуватимемо це у рамках нашої компетенції", - підкреслив М.Азаров.

Також питання стосувалися відшкодування ПДВ. Український прем`єр пообіцяв фінським бізнесменам, що уряд вирішить усі питання, які належать до його компетенції, і запропонував у свою чергу ряд проектів для реалізації в Україні, правда, так їх і не назвав. "Бесіда пройшла так, як вона і повинна проходити - з взаємним інтересом… Працюватимемо", - прокоментував прем`єр.

Що стосується зміцнення двосторонньої співпраці, то, як зазначив В. Щелкунов у бесіді з журналістами, вже 17 жовтня в Хельсінкі планується підписання договору з діловими колами Фінляндії про спільну роботу з просування інвестицій і відпрацювання комерційних пропозицій.

У цілому, в аеропорту перед відльотом до Києва М. Азаров дуже позитивно оцінив результати візиту. І повідомив, що найближчим часом українські фахівці приїдуть у Фінляндію для детального ознайомлення з функціонуванням технопарків.

Наступний зарубіжний візит прем`єр-міністр України здійснить у Брюссель. Він відбудеться 13-14 жовтня. Головна тема переговорів, як не важко здогадатися, - підготовка до підписання Угоди про асоціацію і вільну торгівлю України та ЄС. Напевно, буде про що написати…

Юрій Ходжаян (УНІАН)