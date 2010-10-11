Головне на 11 жовтня

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-вересні ц.р., за оперативними даними, скоротилося на 15,2%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 47,838 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром».

За даними асоціації, виробництво автобусів в Україні в січні-вересні ц.р. збільшилося в 2,4 раза, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1 920 штук.

Також у повідомленні сказано, що виробництво вантажних автомобілів в Україні за 9 місяців ц.р. збільшилося в 2,1 раза, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 3 732 штук.

У Міністерстві охорони навколишнього природного середовища заявляють, що стан води в українській акваторії Дунаю відповідає нормам.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Мінприроди, у зв’язку з екологічною ситуацією, що склалася внаслідок аварії на заводі у місті Айка (Угорщина), Державна екологічна інспекція з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря на виконання доручення Міністерства охорони навколишнього природного середовища України проводить щоденні спостереження за станом ріки Дунай. Протягом 7-10 жовтня змін поверхневого стану води не спостерігалося, вміст забруднюючих речовин у воді не перевищує гранично допустимі концентрації.

За прогнозами Гідрометеослужби, проходження плями забруднюючих речовин по українській акваторії Дунаю є вірогідним 19-20 жовтня.

Інспекція продовжує постійний моніторинг стану води Дунаю, результати спостережень щоденно надаються Мінприроди і МНС.

Відособлений підрозділ «Атомпроектінжиніринг» (АПІ) НАЕК «Енергоатом» проводить підготовку до проведення конкурсу з вибору серійного енергоблоку АЕС для подальшого будівництва в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАЕК «Енергоатом»

Згідно з повідомленням, експерти АПІ зараз вивчають проекти, запропоновані провідними світовими виробниками АЕС. Аналізуються можливості національних підприємств для реалізації проектів. Вивчаються потреби енергосистеми і особливості майданчиків для розміщення АЕС.

Зокрема, проводиться попередній розгляд і техніко-економічні оцінки реакторів реакторних установок, що випускаються держконцерном «Росатом» (РФ), AECL (Канада), Аrеva (Франція), Westinghouse (США), KEPCO (Південна Корея), CGNPC (Китай).

Висновки фахівців підприємства й інформаційні матеріали серійного енергоблоку надалі планується направити на розгляд Кабінету міністрів України й інших органів влади України.

Проект серійного енергоблоку АЕС, який буде вибраний на тендерних умовах, повинен відповідати рекомендаціям МАГАТЕ і EUR (Вимоги європейських експлуатуючих організацій), а також вимогам національної нормативно-правової бази.

На даний час на всіх 15 діючих енергоблоках українських АЕС експлуатуються російські реактори типа ВВЕР.

ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, у січні-вересні збільшила транзит природного газу до країн Європи на 8,5%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 68,251 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК "Укртрансгаз".

У повідомленні зазначають, що у вересні транзит природного газу до країн Європи склав 6,716 млрд. куб. м, що на 24,1% менше, ніж у вересні 2009 року.

"Українська правда" подала позов до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у зв`язку з відмовою повідомити, засновником якого акціонерного товариства є В. ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляє сама "Українська правда", позов поданий до Вищого адміністративного суду, який його взяв до розгляду.

Зокрема, постановою від 5 жовтня відкрито провадження у справі, яка розглядатиметься колегією суддів у складі п`яти осіб.

Інтереси "Української правди" у справі представлятиме Інститут масової інформації.

Позовною вимогою "Української правди" є зобов`язати Президента України В. ЯНУКОВИЧА надати повну назву емітента акцій, якими він володіє.

Інтернет-видання інформує, що 4 червня 2010 року "Українська правда" подала інформаційний запит до Адміністрації Президента України щодо надання інформації про те, акціонером якого господарського товариства є В. ЯНУКОВИЧ.

Листом від 20 липня 2010 року перший заступник глави Адміністрації Президента Олена ЛУКАШ відмовила в наданні цієї інформації, оскільки запит "Української правди" нібито "виходить за межі наданих прав на отримання відкритої інформації".

2 серпня 2010 року "Українська правда" направила повторний запит, тепер уже безпосередньо В. ЯНУКОВИЧУ. Листом від 8 вересня 2010 року керівник прес-служби Адміністрації Президента Денис ІВАНЕСКО повторно відмовив в отриманні такої інформації.

"Українська правда" нагадує, що у своїй декларації про доходи В. ЯНУКОВИЧ вказав, що має внески в статутних капіталах підприємств, установ і організацій номінальною вартістю 6,5 тис. грн.

"Українська правда" виходить з того, що відомості про цінні папери, якими володіє Президент В. ЯНУКОВИЧ, є відкритими і мають бути надані на інформаційний запит, що розуміють зі змісту законів "Про боротьбу з корупцією", "Про інформацію" і "Про державну службу", - зазначає інтернет-видання.

"Вважаємо, що в цьому випадку інтерес громадськості знати цю інформацію переважає над інтересом ЯНУКОВИЧА В. Ф. як фізичної особи на захист такої інформації від поширення", - говориться в позовній заяві "Української правди".

Практика Європейського суду з прав людини також вказує на відкритість приватного життя вищих посадовців.

У рішенні по справі "Принцеса Ганноверська проти Німеччини" від 24 липня 2004 Європейський суд посилається на резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи від 26 червня 1998 про право на недоторканість приватного життя.

У Резолюції, зокрема, йдеться про таке: "Публічні особи повинні визнати ту обставину, що особливе положення, яке вони, частково за власним вибором, займають у суспільстві, автоматично веде до посилення тиску громадськості на їх особисте життя".

"Певні факти з приватного життя публічних, зокрема політичних діячів, звичайно, можуть представляти громадський інтерес і, відповідно, читачі, які також є і виборцями, мають право їх знати" - також сказано у резолюції ПАРЄ.

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, Вищий адмінсуд є судом першої інстанції з оскарження актів або бездіяльності Президента України.

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s Investors Service змінило з "негативного" на "стабільний" прогноз суверенного рейтингу України "В2".

Про це сказано у повідомленні Moody`s, переданому УНІАН.

Компанія "Укртелеком" прийняла рішення про відкрите розміщення іменних процентних звичайних облігацій серіїв J і K на суму 275 млн. грн. Про це сказано у повідомленні компанії, переданому агентству УНІАН.

Зазначають, що облігації випускають двома серіями: серії J на суму 125 млн. грн. і серії K - на суму 150 млн. грн. Облігації емітують в бездокументній формі, номінал облігацій - 1 тис. грн.

Первинне відкрите розміщення облігацій проводитиметься в терміни: початок розміщення облігацій для обох серіїв - 19.10.2010; закінчення розміщення облігацій серії J - 19.04.2011; дата закінчення розміщення облігацій серії K - 19.07.201. Термін обігу облігацій - один рік.

Розміщення облігацій планують через організатора торгівлі ВАТ "Українська біржа". Емітент користується послугами андеррайтера під час розміщення облігацій ТОВ "Трійка Діалог Україна".

Процентна ставка в облігаціях обох серіїв на увесь період обігу встановлюється у розмірі 17% річних.

Залучені кошти в повному об`ємі передбачається використовувати для забезпечення надійної експлуатації і підвищення ефективності діючої телекомунікаційної мережі, будівництва і модернізації мережевої інфраструктури, разом з волоконно-оптичними лініями і мережею мобільного зв`язку третього покоління (3G), розвитку перспективних послуг, у т.ч. надання широкосмугового доступу до Інтернет і міжнародних з`єднань з використанням IP -технологій і впровадження системи конвергентних послуг голосового зв`язку, відеозв`язку і передачі даних.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ інформував Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про наявність "певних проблем" з наповненням Пенсійного фонду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йшла мова сьогодні під час зустрічі В. ЯНУКОВИЧА і М.АЗАРОВА.

Голова уряду, зокрема, інформував Президента про соціально-економічну ситуацію в країні. М. АЗАРОВ зазначив, що вона "стабільна, бюджет виконується".

У той же час прем`єр-міністр сказав, що є певні проблеми з наповненням Пенсійного фонду, пов`язані в першу чергу з ухиленням від сплати податків і обов`язкових внесків до ПФ.

Але, як сказав М. АЗАРОВ, уряд розробляє заходи, які повинні змінити ситуацію на краще вже найближчим часом.

ДК "Газ України" уклала договори на постачання природного газу протягом опалювального сезону 2010-2011 рр. на 11.10.10 з 329 підприємствами комунальної теплоенергетики (ТКЕ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Газ України".

У повідомленні сказано, що проте при цьому багато теплоенергетиків ще не забезпечили проведення стовідсоткових розрахунків за природний газ і не виконали вимоги Закону України "Про здійснення державних закупівель".

ДК "Газ України" підтверджує готовність забезпечити підприємства комунальної теплоенергетики природним газом в опалювальному сезоні 2010-2011 років відповідно до укладених в установленому порядку договорів.

Основою для укладення таких договорів є виконання підприємствами ТКЕ процедури закупівлі природного газу відповідно до вимог Закону України від 01.06.10 № 2289 - VI "Про здійснення державних закупівель", проведення в повному об`ємі розрахунків за природний газ згідно з діючими договорами і підписання актів звірки розрахунків.

ДК "Газ України" нагадує, що відповідно до вимог Закону України "Про принципи функціонування ринку природного газу" і постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 "Про забезпечення споживачів природним газом", постачання природного газу здійснюється за умови його стовідсоткової оплати.

Довідка УНІАН. На 08.10.10 заборгованість підприємств ТКЕ (без АЕК "Київенерго") за спожитий упродовж опалювального сезону 2009-2010 років природний газ складає понад 1,8 млрд. грн. (рівень оплати - 82%).

Протягом цього періоду найбільша заборгованість - у підприємств ТКЕ Донецької (407 млн. грн., 71%), Луганської (247 млн. грн., 52%), Дніпропетровської (233 млн. грн., 82%), Харківської (198 млн. грн., 85%) і Одеської (122 млн. грн., 74%) областей.

Столична енергокомпанія АЕК "Київенерго" за 2009-2010 рр. заборговувала ДК "Газ України" понад 559 млн. грн. (рівень оплати у 2010 р. - 83%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 01.10.2009 природний газ залишається у підприємств ТКЕ Луганської (52%), Закарпатської (52%), Житомирської (65%) областей та м.Севастополь (62%).

Значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" коштів для проведення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ, а також підготовку до нового опалювального сезону 2010-2011 рр.

Міністерство економіки ініціює введення квоти на експорт зерна в обсязі 2 702 тис. тонн до 31 грудня 2010 року.

Про це йдеться у відповідному проекті постанови Кабінету міністрів, розміщеному на сайті Мінекономіки.

Згідно з документом, пропонується квоту на експорт пшениці встановити у розмірі 500 тис. тонн, кукурудзу – 2 млн. тонн, ячменю – 200 тис. тонн, а також по 1 тис. тонн – жита і гречки.

(УНІАН)