Анонс 12 жовтня

9-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена «Дню Інвестора 2010. Інтернет-технології і інновації», який відбудеться у Києві 28-29 жовтня. Мета IDCEE — об`єднати ідеї і знання провідних експертів і стартапов з експертизою і можливостями інвесторів і венчурних капіталістів, за допомогою організації конференції і експо масштабного рівня (вул.Крещатик,4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 067 245 38 75, або e-mail: ls@idcee.eu.

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Круглий стіл на тему: «Прем`єра автоподатків-2011». Учасники: Олег Назаренко, ген.директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і ділерів; Вячеслав Поврозник та інші.

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10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція голови НАЕР Миколи Пашкевича на тему: «Новий Закон України «Про енергоефективність» - ключова умова реалізації державної політики енергоефективності». (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 590-59-65 (044) 590-59-62, (063) 377--13-28

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Тижневик «Коментарі:» проведе круглий стіл на тему: «Що потрібно зробити, щоб зупинити зростання цін на продукти?». Учасники: Олена Білан, головний економіст українською инвесткомпании Dragon Capital, Андрій Патіота, аналітик компанії Eavex Capital, Марія Колесник та інші.

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Прес-конференція щодо підписання угоди про співпрацю між Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) і Асоціацією українських банків (АУБ).Участники: Олександр Сугоняко, президент АУБ, Гарт Бедфорд, керівник Программи IFC по подоланню наслідків кризи на фінансовому ринку.

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Відбудеться прес-конференція на тему: «Поновлювана енергетика і реформа ЖКХ: інвестиції, реалізовані проекти, перспективи галузі напередодні нового, найдорожчого опалювального сезону в історії України».

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Прес-конференція президента центру експертиз «ТЕСТ» Валентина Безрукого за наслідками порівняльного тестування нерафінованої соняшникової олії.

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Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю міністра регіонального розвитку і будівництва України Володимир Яцуби на тему: “Спрощення дозвільної системи в будівництві, будівництво доступного житла, забезпечення житлом соціальних верств населення”. Відбудеться брифінг міністра.

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Прес-конференція на тему: «Зростання курсу євро в Україні. Чи варто чекати подорожчання товарів народного споживання?». Запрошені: Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ, доктор економічних наук; Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру; Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру «FOREX CLUB» в Україні.

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