Експерти прогнозують подальший ріст цін на товари

Експерти прогнозують подальше зростання цін на товари до досягнення рівня девальвації гривні 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вони висловили сьогодні в ході "круглого столу" на тему "Що треба зробити, щоб зупинити зростання цін на продукти"?.

За словами генерального директора асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Володимира ЛАПИ, причин для зростання цін дуже багато, починаючи з девальвації гривні дворічної давності. "Україна дуже сильно інтегрована у світові ринки аграрної продукції і, коли світові ціни після кризи повертаються на свій традиційний рівень, українські ціни перераховуються від цього рівня по курсу вже не 5, а 8 грн./дол. Цей чинник впливатиме на ціни, я думаю, ще декілька років", - сказав В. ЛАПА.

При цьому він додав, що "ми не отримали 60% зростання цін після 60% девальвації гривні". На думку експерта, цей процес буде розтягнутий в часі, і боротися з цим складно, тому що підстав для ревальвації гривні немає. Фінансовий аналітик Eavex Capital Андрій ПАТІОТА зазначив, що Україна є доларозалежною країною, а її економіка доларизована приблизно на 40%, і усі навіть внутрішні ціни прив`язуються до курсу долара, оскільки курс гривні прив`язаний до курсу долара, а не до мультивалютного кошика.

"У 2008 році гривня по відношенню до долара з вересня 2008 року по вересень 2010 року девальвувала на 56%. За ці два роки ціни росли не настільки нестримно. Якщо вірити офіційній статистиці, ціни на продукти харчування за ці два роки виросли на 22% ", - сказав А. ПАТІОТА, додавши, що єдиний показник, який вийшов за межі рівня девальвації, - це алкогольні напої і тютюн, ціни на які виросли на 78%, але причиною цього є підвищення акцизів у декілька разів.

"Україна - країна, у якій долар має свою вагу, і ціни ще не підтягнулися до рівня девальвації гривні. Ця складова може бути присутньою в тому, що інфляція зберігатиметься висока, оскільки імпортних товарів і послуг у нас багато, і ми поступово наздоганятимемо рівень девальвації", - підкреслив експерт.