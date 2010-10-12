Україна планує надати допомогу Угорщині у зв’язку з екологічною катастрофою

Україна відпрацьовує питання про надання допомоги Угорщині у зв'язку з екологічною катастрофою.

Про це повідомив на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

"Безумовно, що Україна допомагатиме нашому близькому сусідові, дружній для нас країні, і зараз це питання відпрацьовується на рівні МНС і Закарпатської обласної держадміністрації. Я думаю, що інші регіони також до цього долучаться", - сказав О. ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня на великому глиноземному комбінаті Ajkai Timfoldgyar Zrt, який належить компанії MAL Zrt, в районі міста Колонтар за 160 кілометрів на захід від Будапешта стався вибух, яким була зруйнована гребля резервуару з отруйними відходами - так званим червоним шламом. Після вибуху з резервуару вилилося приблизно 1,1 млн. кубометрів токсичних речовин. Число жертв, за останніми даними, досягло восьми осіб. Близько 120 осіб отримали травми і хімічні опіки (з них 40 перебувають у важкому стані), сотні людей евакуйовані.